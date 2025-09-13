Cases rurals amb entorns naturals i tranquil·litat garantida

Catalunya té una oferta excel·lent de cases rurals perfectes per desconnectar i gaudir de la natura. Per a qui busca silenci, paisatge i comoditats, aquests allotjaments en comarques com l’Alt Empordà, el Ripollès o el Berguedà són opcions molt recomanables. A més, amb el turisme rural es dona suport al comerç local. Algunes de les masies que combinen entorns naturals i serveis de qualitat són les següents:
1. Can Padrosa
Can Padrosa, situada a Riumors, a l'Alt Empordà, és una masia del segle XVII restaurada que manté molts elements tradicionals, però incorpora confort modern, és a dir, manté un equilibri perfecte per desconnectar del dia a dia. Disposa de diferents lofts per a dues persones, alguns d'aquests tenen jacuzzi, piscina compartida i espais d’exterior amplis. Per això, és una opció ideal si es busca escapar de la rutina i estar prop de la Costa Brava i del Parc Natural del Cap de Creus.
2. El Serradal i Mas Guanter
Ubicades entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, aquestes masies ofereixen allotjament rural en plena natura. Són cases aïllades que permeten gaudir de tranquil·litat, amb servei de calefacció, cuina equipada, terrassa amb vistes, sala de jocs, zona infantil i barbacoa, el que fa que siguin una opció fantàstica per passar un cap de setmana o més dies envoltat de natura i aire fresc.
3. Mas Redortra
Mas Redortra és una masia històrica del segle XV restaurada, situada en un entorn privilegiadíssim, molt a prop del Ripollès. Disposa de tres edificis independents amb capacitat total per a 24 persones, incloent-hi habitacions dobles i triples. A més, la quantitat de serveis que ofereix no fa curt: hi ha una piscina exterior, menjador, i grans espais verds perquè, de manera col·lectiva o més personal, es puguin gaudir tant de moments de relax com d’activitats a l’aire lliure.
4. Ideals per a grups nombrosos: Puig de Fonollet i Cal Sargantana
Aquestes dues cases rurals tracten de fusionar natura i confort i és ideal per a grups nombrosos. Puig de Fonollet, a Puig-Reig, és una masia del segle XVII reformada situada en un entorn rural amb vistes i espais amplis per fer esport o desconnectar. Per altra banda, Cal Sargantana, al Berguedà, ofereix comoditats confortables i entorn agrari tranquil, ideal per descansar i reconnectar amb la natura.
Per què triomfen les cases rurals
És evident que l’èxit de les cases rurals no és fruit de la casualitat, sinó de la suma de diversos factors que les fan especialment atractives. La ubicació en entorns naturals i tranquils permet desconnectar del soroll urbà i recuperar energia per a la rutina, en poques hores en cotxe, ja que es troben a Catalunya. A més, cal destacar que signifiquen apostar per un turisme sostenible i favorable per a la comunitat local. Per tot plegat, les cases rurals s’han consolidat com una alternativa ideal per gaudir d’experiències que equilibren natura, descans i esbarjo.