Si compleixes aquests requisits, pots rebre fins a 1.595 € de la Seguretat Social

L'Ingrés Mínim Vital és un ajut del govern espanyol adreçat a prevenir el risc de pobresa i exclusió social. L'atorga la Seguretat Social i s'adreça a les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Per poder-lo demanar s'han de complir un seguit de requisits. El primer és tenir entre 23 i 65 anys, tot i que també el poden rebre les persones de 22 anys que provinguin d'un centre de menors. Un altre dels requisits és tenir residència legal i efectiva a Espanya durant l'any anterior a la sol·licitud, requisit que no s'aplica a les víctimes de violència de gènere, explotació sexual o tracta.
Ara bé, en ser un ajut pensat per a persones vulnerables i amb pocs ingressos, els principals recursos per accedir-hi són econòmics. Si el demana una persona que viu sola, els ingressos mínims que ha de tenir son 659 euros al mes, com a mínim, és a dir 7.906 euros anuals, i 856,46 euros com a màxim. Si el demanen dos adults que comparteixen habitatge el màxim anual són 10.278 euros i si conviuen amb un menor, 12.649 euros anuals.
Quant es pot ingressar?
Les famílies de tres persones poden arribar a cobrar fins a 1.054 euros mensuals, mentre que les de quatre membres tenen el topall als 1.251. Les famílies amb 5 o més membres poden arribar a rebre un ajut de 1.449 euros.
L'ajut també contempla una regulació especial per les famílies monoparentals -pares i mares sols amb menors a càrrec-. 1.001 euros amb un menor, de 1.199 euros amb dos menors, de fins a 1.396 euros amb tres menors i de 1.594 euros amb 4 o més menors.
Com demanar l'ajut?
Si es compleixen els requisits, es pot anar a l'oficina de la Seguretat Social, a Catalunya ho gestiona el SOC (Servei Públic d'Ocupació). Una vegada rebuda la sol·licitud de la prestació, comprovarà si els beneficiaris que visquin sols o formant part d'una unitat de convivència, en funció de les dades declarades a la sol·licitud presentada, compleixen el requisit de vulnerabilitat econòmica. La resolució d'inadmissió es dictarà en el termini d'entre 30 dies i sis mesos.
El pagament de la prestació és mensual i es fa per transferència bancària a un compte de la persona titular de la prestació. L'Ingrés Mínim Vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d'obligacions ni ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, retenció o embargament.
L'única excepció són les compensacions que puguin realitzar en els pagaments l'INSS en cas d'haver percebut quanties superiors a les que corresponguin d'acord amb els criteris i els requisits de fixació dels imports a percebre.