Protesta estudiantil multitudinària a la UAB contra l’agitador ultra Vito Quiles: «S’ha de confrontar la propaganda d’extrema dreta»

Centenars d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'han concentrat el matí d'aquest dijous per rebutjar la presència de l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles al campus de Bellaterra, on vol fer una xerrada tot i no haver demanat permís al rectorat, que ja l'ha avisat que no pot fer-ho sense seguir els procediments ordinaris. “S’ha de fer front i confrontar a la propaganda d’ultradreta”, afirma un estudiant de la facultat de Ciències de la Comunicació. “Vito ve a la UAB a provocar. Sap el que es pot passar, vol generar polèmica i aldarulls, i és el que es trobarà”, afegeix un altre.
Amb la col·laboració de l’associació S’ha Acabat, i tot i la negativa de la universitat, el comunicador ultradretà ha mantingut l’acte programat per aquest dijous. A les 12:00 hores, Quiles s'ha passejat per la Plaça Cívica de la UAB amb una bandera d’Espanya lligada al coll, mentre els estudiants s’agrupaven al voltant del Bar de la plaça Cívica i es manifestaven en contra de la presència d’extrema dreta al campus universitari.
Els Mossos d'Esquadra han establert un cordó policial per separar la protesta estudiantil del seguici de Quiles, entre càntics de “No passaran” o “Fora feixistes de la universitat”. Poc després, la policia catalana ha acompanyat Quiles i els seus seguidors, amb banderes d’Espanya i de la creu de Borgonya, fora de la plaça Cívica i la concentració s'ha traslladat a la porta de la Facultat de Comunicació.
Els Mossos han carregat contra un grup dels manifestants antifeixistes i els ha expulsat. Un centenar continua concentrat davant la Facultat de les Ciències de la Comunicació confrontant als manifestants que llueixen banderes espanyoles.
Alguns joves afins a Quiles han cantat “Espanya cristiana i no musulmana” davant les protestes antifeixistes dels estudiants, i la tensió ha crescut fins al punt que s'han produït les primeres càrregues policials. Ha estat aleshores quan els seguidors de quiles han entonat l'himne franquista del Cara al sol. La resta dels estudiants han respost: “La UAB serà la tomba del feixisme”.
Hi haurà ampliació.