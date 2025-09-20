Com mantenir la motivació per fer exercici amb constància

Començar a fer exercici no és una tasca fàcil, sobretot si mai ho has intentat i és la primera vegada que et posis. Mantenir la constància i convertir l'exercici en un hàbit també és complicat, sobretot al principi quan anar al gimnàs no és la teva activitat preferida, però vols continuar mantenint-la com a una de les tasques prioritàries del teu dia.
Ací et donem alguns consells per no perdre la constància i mantenir-te motivat en el teu inici en el món dels esports. I recorda que, sobretot, el més important és que ho combinis amb bons hàbits i una dieta saludable en la mesura en què puguis fer-ho. L'objectiu és aconseguir que l'esport sigui el teu aliat i no un deure més en el teu dia a dia.
Entrenar acompanyat
Anar al gimnàs o fer exercici fora de casa de vegades costa i fa mandra. Una solució per convertir-ho a curt termini en una obligació és fer-ho acompanyat d'algun amic o de la teva parella, inclús del teu gos si el que vols és sortir a córrer. D'aquesta manera us podreu motivar mútuament i mantenir la rutina d'exercicis.
Escoltar música o pòdcasts
Per fer més lleugers els exercicis o motivar-te durant aquests la música o els pòdcasts són una bona opció per distreure't o donar-te un extra d'il·lusió. Crea una llista de reproducció de música amb les cançons ideals per fer exercici o aprofita aquest temps per escoltar aquell pòdcast sobre cultura, crim o actualitat que mai tens temps de sentir.
Establir recompenses
Per motivar-te a fer exercici és fonamental que, després de cada dia d'esport, estableixis petites recompenses personals com poden ser dutxes o massatges relaxants, un bon descans o un bon sopar o dinar saludable. En aquest sentit, també funciona molt bé posar-se objectius a curt termini quant als quilòmetres que pots arribar a córrer, el pes que pots alçar o les repeticions que pots fer.
Programar els exercicis
Tenir una bona rutina d'entrenaments és fonamental per no perdre la constància i la motivació i tenir l'opció de variar a l'hora de fer exercicis, per evitar que siguin sempre els mateixos.