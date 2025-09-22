José Manuel Felices, metge: «Fer aquest exercici així és inconscient»

El pes mort és un dels exercicis més comuns als gimnasos. Consisteix a aixecar una barra carregada de pesos des de terra fins a l’altura dels malucs, mantenint l’esquena recta, per després tornar a baixar controlant en tot moment la barra. Un exercici tant productiu com perillós.
Perquè fa uns dies va viralitzar-se un vídeo d'un jove aixecant una barra en pes mort i caient desplomat a terra. Més tard es va conèixer que la seva columna vertebral havia quedat molt afectada. Davant d'això, i la por que han agafat una majoria de persones a fer pes mort, el metge José Manuel Felices ha volgut aclarir que no és un exercici perillós, però cal fer-lo amb cura.
"S'ha fet per aixecar pes o per la caiguda i aquest cop brutal que es dóna contra els discos? No pensis que entrenar et lesiona. Et lesiones si ho fas malament", ha assegurat. En aquest sentit, el doctor Felices posa el focus no en l'exercici, sinó en la tècnica: “No és fer pes mort el que l'ha lesionat, sinó ser un inconscient i fer una cosa per la qual no està preparat”.
El metge insisteix en la clau per entrenar i no fer-se mal: coneixement i bona tècnica. Afegeix que si algú no té "experiència entrenant contractar un professional és la millor inversió possible". A banda, assegura que tot i que s'hagi fet pes mort moltes vegades, cal mantenir cura amb la tècnica.
Consells per trobar motivació per entrenar
Començar a fer exercici no és una tasca fàcil, sobretot si mai ho has intentat i és la primera vegada que et posis. Mantenir la constància i convertir l'exercici en un hàbit també és complicat, sobretot al principi quan anar al gimnàs no és la teva activitat preferida, però vols continuar mantenint-la com a una de les tasques prioritàries del teu dia.
Ací et donem alguns consells per no perdre la constància i mantenir-te motivat en el teu inici en el món dels esports.
Entrenar acompanyat
Anar al gimnàs o fer exercici fora de casa de vegades costa i fa mandra. Una solució per convertir-ho a curt termini en una obligació és fer-ho acompanyat d'algun amic o de la teva parella, inclús del teu gos si el que vols és sortir a córrer. D'aquesta manera us podreu motivar mútuament i mantenir la rutina d'exercicis.
Escoltar música o pòdcasts
Per fer més lleugers els exercicis o motivar-te durant aquests la música o els pòdcasts són una bona opció per distreure't o donar-te un extra d'il·lusió. Crea una llista de reproducció de música amb les cançons ideals per fer exercici o aprofita aquest temps per escoltar aquell pòdcast sobre cultura, crim o actualitat que mai tens temps de sentir.
Establir recompenses
Per motivar-te a fer exercici és fonamental que, després de cada dia d'esport, estableixis petites recompenses personals com poden ser dutxes o massatges relaxants, un bon descans o un bon sopar o dinar saludable. En aquest sentit, també funciona molt bé posar-se objectius a curt termini quant als quilòmetres que pots arribar a córrer, el pes que pots alçar o les repeticions que pots fer.
Programar els exercicis
Tenir una bona rutina d'entrenaments és fonamental per no perdre la constància i la motivació i tenir l'opció de variar a l'hora de fer exercicis, per evitar que siguin sempre els mateixos.