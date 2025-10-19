Raquel Garcia, experta en neteja, explica per què deixa d'utilitzar amoníac: «Mai més»

Mantenir la casa neta és molt més que una qüestió d’ordre o aparença: és una manera de cuidar la salut i sentir-se còmode a casa. La neteja ajuda a prevenir al·lèrgies, eliminar bacteris i crear un entorn més agradable i relaxant. Tot i això, és una de les tasques més repetitives al llarg de la vida, que requereix constància i temps. Malgrat ser feixuga per a molts, mantenir la llar en bones condicions té un impacte directe en la qualitat de vida i fins i tot en l’estat d’ànim.
El fet que sigui una tasca que s'ha de fer tant sí com no, fa que les persones tinguin la seva manera particular per netejar, al cap i a la fi, si és una tasca que es fa setmanalment o diàriament, cadascú té els seus trucs i les seves manies. Un dels costums per netejar la casa és el tipus de producte que s'utilitza, mentre que hi ha gent que aposta per productes químics molt potents -i tòxics-, n'hi ha d'altres que aposten per productes naturals.
L'amoníac, gairebé omnipresent
Justament un dels compostos que sovint forma part dels productes de neteja és l'amoníac, tant és així que hi ha molta gent que utilitza aquest únic producte per fer net qualsevol cosa. Raquel Garcia és especialista en productes de neteja, i en el seu compte d'Instagram on té gairebé mig milió de seguidors dona consells, ensenya combinacions de productes i fa recomanacions per tot allò relacionat amb la cura de la llar.
El seu darrer vídeo ha estat revelador: exposa que ha deixat d'utilitzar amoníac i recomana a tothom de fer-ho. L'experta reconeix que l'amoníac és fabulós pel que fa a la neteja: "No poso en dubte que deixi els vidres impol·luts. És molt vol netejador, però cal anar amb compte perquè és molt corrosiu", diu. I comença a enumerar els motius pels quals l'ha deixat d'utilitzar.
Per què deixar-lo d'utilitzar?
- "És supertòxic", afirma. Els vapors que emet l'amoníac són molt perjudicials per a la gola i les vies respiratòries, i Garcia raona que per aquest motiu quan ella acabava les jornades de neteja no es trobava bé del tot: "Em trobava molt malament i amb molta molèstia a la gola", expressa.
- Una gran majoria de productes de neteja ja porta incorporat l'amoníac, com per exemple el netejavidres, els netejadors multiús, els netejadors per al lavabo, i són perjudicials.
- Per altra banda, també puntualitza que per molt barat que sigui l'amoníac -un dels productes més barats de la neteja-, cal tenir en compte que la seva aplicació al llarg del temps fa que els materials es tornin grocs.
L'experta també explica que en un dels seus preparats, va combinar aigua, amoníac i vinagre de poma i "allò encara era més tòxic". Per altra banda, també alerta a totes aquelles persones que viu amb animals, ja que també els afecta molt les conseqüències de l'amoníac. Per aquestes raons, Raquel Garcia exposa que no vol posar en risc ni la seva salut ni la salut de les persones amb les quals conviu, ja que hi ha altres productes sense amoníac que poden donar un resultat molt bo.