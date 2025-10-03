El producte desconegut que serveix per netejar múltiples espais de la casa

Tot i que sempre és incòmode i fastigós de netejar, la realitat és que el vàter s'omple de brutícia i restes calcàries. Ara, una creadora de contingut ha publicat un vídeo presentant un truc senzill per deixar les parets del vàter ben netes sense haver d'esforçar-se gaire. Però a banda del vàter, altres zones de la casa es poden veure beneficiades per l'ús del vinagre de neteja blanc concentrat.
María Fernández, experta en neteja, explica que és tan senzill com envoltar la part superior del vàter amb paper de cuina. Cal tirar-hi vinagre de neteja blanc concentrat per sobre i deixar-ho així tota la nit. L'endemà al matí, traient el paper, també marxarà tota la brutícia. El vinagre de neteja també serveix per netejar la part de baix del vàter, barrejant-ho amb bicarbonat es crea una reacció efervescent que facilita la neteja.
Fernández explica que el vinagre de neteja també fa feina per deixar com una patena altres espais de la casa. Per exemple, les males olors del rentavaixella. Cal tirar una tassa de bicarbonat per la part de baix i deixar un got ple amb vinagre blanc a dalt. Amb una rentada a seixanta graus les males olors i el greix del rentavaixella desapareixeran.
La creadora de contingut també fa servir el vinagre per netejar les tovalloles amb olor d'humitat. Cal posar dins una rentadora una tassa d'oxigen actiu al tambor i una tassa de vinagre blanc al calaix on habitualment es posa el detergent. Amb un cicle a seixanta graus, les tovalloles deixaran de fer mala olor.
@marianordichouse TRUCOS LIMPIEZA HOGAR 👉🏻El vinagre no solo es para la ensalada 🥗 ¿Cuál te ha servido de ayuda? Guárdalo y comparte con tu compi de limpieza 😏 #parati#fyp#limpiezahogar #limpiarlacasa #hogarlimpio ♬ SUPERESTRELLA - Aitana
Bicarbonat de sodi i aigua oxigenada
A banda del vinagre de neteja blanc concentrat, hi ha poques barreges de productes més útils que la del bicarbonat i l'aigua oxigenada. Aquests dos productes, barrejats de maneres diverses poden solucionar diversos problemes casolans. Des de netejar taques a la roba, les parets del lavabo o la planxa. Repassem els casos més útils.
En el cas de la roba, l'especialista en neteja Begoña Pérez recomana aquesta barreja per eliminar taques de fruita. Cal aplicar aigua oxigenada, en bon estat, directament sobre la taca -si l'aigua oxigenada fa molt de temps que està oberta perd eficàcia-. Després s'hi afegeix una mica de bicarbonat i es deixa reposar: uns 30 minuts en peces de color -per evitar que destenyeixi- i fins a una hora en peces blanques. Un cop passat el repós, cal posar la peça de roba a la rentadora.
Però més enllà de la roba, la barreja entre bicarbonat i aigua oxigenada també és útil en altres espais de la casa, per exemple el lavabo. Preparada com una pasta, pot actuar sobre restes de sabó i taques incrustades a les banyeres. Només cal estendre-la amb un drap suau, deixar-la actuar uns minuts i esbandir amb aigua per recuperar la brillantor original. També serveix per tornar el blanc a les juntes de les rajoles i eliminar la brutícia de les superfícies.