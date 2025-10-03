Has nascut en un d'aquests tres mesos? La ciència diu que podries tenir major potencial que la resta

Hi ha gent que creu en l'horòscop i d'altres en creuen que el futur i el dia a dia recau completament sobre els seus actes. Per això, la ciència no deixa d'investigar què determina a les persones i un dels darrers descobriments ha estat que el mes en el qual es neix pot influir en l'èxit que es té a la vida o a l'escola, i no va gaire relacionat amb els astres, la lluna ni l'horòscop.
La Universitat Harvard ha volgut posar-hi llum i ha descobert un patró que es repeteix entre els infants i les qualificacions escolars: depenent del mes en el qual s'ha nascut pot haver-hi variacions. L'esforç que fa l'infant per anivellar-se al nivell intel·lectual dels qui han nascut abans que ell fa que un cop se superi l'edat d'infantesa aconsegueixi millors resultats amb les seves activitats.
L'esforç per no quedar-se enrere
Segons expliquen els investigadors, la clau no està en cap factor biològic ni en qüestions d’astrologia, sinó en el context educatiu. En la majoria de països, els alumnes es distribueixen per cursos segons l’any natural, de manera que un nen nascut al desembre comparteix aula amb un altre del gener que és gairebé un any més gran. Aquesta diferència d’edat, que pot semblar anecdòtica, resulta decisiva en els primers anys d’aprenentatge, quan uns mesos de maduresa marquen una gran diferència en l’atenció, el llenguatge i les habilitats motores.
Ara bé, en lloc de suposar un problema, tot i que a priori ho pugui semblar o ser, un cop se superen les dificultats es desenvolupa unes majors capacitacions gràcies al motor de superació que ha desenvolupat l'infant. Els més petits de la classe han de destinar més esforç per seguir el ritme dels companys, i aquesta exigència constant es tradueix en una major capacitat de concentració, una millor resolució de problemes i una adaptació més ràpida als reptes. Els experts han batejat aquest patró com "l’efecte dels mesos intel·ligents".
Més enllà de les aules
A més, l’impacte no es limita a l’àmbit acadèmic. El mateix estudi destaca que aquests infants solen desenvolupar competències socials destacables. Haver de guanyar-se l’espai dins del grup i establir relacions amb companys lleugerament més madurs els obliga a potenciar l’empatia, la comunicació i la flexibilitat. Amb el temps, aquestes eines socials es converteixen en un valor afegit que contribueix a la seva trajectòria personal i professional.
Tot i la indicació de les dades, els autors de la recerca adverteixen que no s'ha de caure en conclusions simplistes. El mes de naixement és només un element més dins d’un trencaclosques molt ampli que inclou factors com la criança, la salut emocional, els recursos educatius o la motivació personal. Per tant, néixer al novembre o al desembre no garanteix l'èxit escolar, com néixer al març o al juliol no condemna ningú a tenir millors dificultats.