Infart de cor: així s'ha d'actuar per salvar la vida

L’infart de miocardi continua sent una de les principals causes de mort arreu del món, i en aquests casos, el temps és vital. Saber reconèixer els símptomes i actuar amb rapidesa pot marcar la diferència entre salvar o perdre la vida. Els cardiòlegs coincideixen que la rapidesa d’actuació és clau, ja que el cor necessita un flux constant de sang i oxigen per funcionar correctament.
Concretament, un atac de cor succeeix quan deixa d'entrar sang, i amb ella, l'oxigen. Sovint passa perquè un coàgul de sang tapona alguna de les vies. Aquesta afectació colpeja vora 70.000 persones a l'any a Espanya i les malalties cardiovasculars són la segona causa que provoca més morts a l'Estat, per aquesta raó cal saber com intervenir en cas de sentir alguns dels símptomes.
Símptomes que persisteixen i van a més
Per fer-ho, el primer pas és identificar els senyals d’alarma. El més habitual és un dolor intens o una pressió forta al pit, que pot irradiar-se cap al braç esquerre, l’esquena, el coll o la mandíbula. També poden aparèixer símptomes com suor freda, mareig, falta d’aire, nàusees o una sensació sobtada de debilitat. En alguns casos, sobretot en dones o persones grans, els signes poden ser més discrets, com una gran fatiga o malestar a la zona de l’estómac.
Quan es detecten aquests símptomes, cal actuar sense perdre temps. No s’ha d’intentar conduir fins a l’hospital, ja que pot resultar molt perillós. El correcte és trucar immediatament al 112 o al servei d’emergències corresponent i seguir les seves instruccions. Mentre arriba l’ajuda, és recomanable seure o estirar-se, mantenir la calma i evitar qualsevol esforç físic.
En el cas que la persona estigui conscient i disposi d’una aspirina a mà, els professionals sanitaris sovint recomanen mastegar-ne una, ja que pot ajudar a reduir el dany cardíac, però sempre que no hi hagi contraindicacions i cal que l'infart estigui diagnosticat. Si, per contra, la persona perd el coneixement i deixa de respirar, cal iniciar la reanimació cardiopulmonar (RCP) si es tenen coneixements bàsics, fins que arribin els serveis mèdics, i seguir les indicacions que se'ns transmetrà a través del telèfon un cop s'hagi trucat a emergències.
Per altra banda, en cas d'estar en un lloc públic com un centre comercial o un poliesportiu, sovint hi ha desfibril·ladors i cal avisar del dolor, però sense que això substitueixi trucar al 112 i demanar ajuda.
Una vida saludable és clau
Tot i això, els especialistes recorden que la prevenció és tan important com l’actuació i mantenir una alimentació equilibrada, fer activitat física de manera regular, evitar el tabac i controlar la pressió arterial i el colesterol són passos essencials per reduir el risc d’un infart.