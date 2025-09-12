Magdalena Perelló, cardiòloga, revela la millor verdura per cuidar el cor: «Sabrosa, barata i simple»

Quan es parla d’alimentació saludable i de la seva relació amb la salut del cor, sovint venen al cap productes com el peix blau, els fruits secs o l’oli d’oliva. Malgrat això, hi ha verdures d’ús quotidià que també exerceixen un paper fonamental en la prevenció de malalties cardiovasculars. De fet, una d’elles, molt present a la cuina mediterrània i accessible a qualsevol butxaca, ha estat destacada per especialistes com un autèntic "tresor nutricional" per al sistema circulatori.
Magdalena Perelló, cardiòloga i divulgadora a les xarxes socials amb una gran comunitat de seguidors, ha volgut posar el focus en aquest aliment aparentment simple, però amb moltes propietats. Segons explica, el consum de la ceba de manera habitual pot contribuir no només a reduir la pressió arterial, sinó també a controlar el colesterol i a combatre la inflamació, tres factors clau per reduir el risc de patir malalties de cor.
La quercetina, el gran aliat
Un dels punts clau, segons Perelló, és que la ceba és molt rica en quercetina, un antioxidant natural que pot contribuir a reduir la pressió arterial, a disminuir el colesterol LDL -conegut com a colesterol dolent- i a combatre processos inflamatoris. En aquest sentit, la cardiòloga recorda que hi ha estudis que ho demostren: "En un cas, el consum de ceba va reduir la tensió arterial en sis punts. En un altre, la ceba crua de varietat vermella va ajudar a baixar el colesterol en dones amb síndrome d’ovari poliquístic". A més, la ceba aporta potassi, fibra i diverses vitamines que reforcen el seu valor nutricional.
💥 ¿La verdura que cuida tu corazón y te hace llorar? Spoiler: no es por emoción… ❤️🥲 Sí, sí… la de toda la vida. Barata, sabrosa, humilde… ¡y con superpoderes científicos! 🔬✨ 👉 Rica en QUERCETINA, un antioxidante que ayuda a: ✔️ Bajar la presión arterial ✔️ Reducir el colesterol malo ✔️ Combatir la inflamación 📉 Estudios científicos: 1️⃣ British Journal of Nutrition: extracto de cebolla → bajada de hasta 6 mmHg en presión sistólica. 2️⃣ Iranian J Reprod Med: cebolla roja cruda → colesterol LDL más bajo en mujeres con SOP. 3️⃣ JAHA (2020): quercetina = efecto antihipertensivo probado.
Més enllà del cor: beneficis addicionals
Això no és tot, els avantatges no es limiten a la salut cardiovascular. Segons especialistes, la ceba també té la capacitat de reduir els nivells de sucre en sang i es converteix així en una bona aliada de les persones amb diabetis. Cal recordar que aquesta malaltia afecta prop del 15% de la població espanyola i que Espanya és el segon país amb més prevalença de diabetis a Europa, segons la Societat Espanyola de Diabetis.
Altres aliments que també protegeixen el cor
Tot i que la ceba és una de les opcions més recomanables, no és l’única. Altres aliments destaquen igualment pels seus efectes cardioprotectors. Per exemple, l’edamame, molt popular a la cuina japonesa, és ric en proteïnes, nutrients i vitamines, i resulta apte fins i tot per a persones amb intolerància al gluten. D’altra banda, les ametlles són especialment valorades per experts com Kevin Rabii, que assegura consumir-ne diàriament pel seu impacte positiu en el cor. Finalment, l’açaí, un fruit originari del Brasil, no només contribueix a reduir el colesterol, sinó que també millora la memòria, la qual cosa el converteix en un complement excel·lent dins d’una dieta equilibrada.
En definitiva, la ceba, malgrat la seva senzillesa i el seu preu assequible, es posiciona com una de les millors verdures per cuidar la salut cardiovascular. I, combinada amb altres aliments saludables, pot esdevenir una eina clau per mantenir el cor en bon estat a llarg termini.