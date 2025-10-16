El carrer més estret de Catalunya: 57 centímetres d'amplada

Gairebé cada racó de cada poble té històries o anècdotes per explicar. Catalunya està plena de curiositats que s'amaguen darrere de botigues, nuclis antics, portals, esglésies i carrers. És tan gran el fanatisme que existeix pels detalls i curiositats de pobles i barris que les xarxes és plena de continguts històrics i anecdòtics que es viralitzen.
Una de les preguntes que generen més curiositats és saber quin és el carrer més llarg, més curt o més estret de Catalunya. I a la comarca de la Conca de Barberà es troba un carrer molt especial, concretament, el més estret: només té 57 centímetres d'amplada!
El carrer es troba al petit municipi de Sarral i el seu nom és carrer dels Jueus. L'anècdota sobre l'amplada d'aquest carrer va més enllà de la simple dada, ja que té una llarga història plena de significat. Per una banda, el seu nom no dona cabuda a gaire tipus de dubtes: allà vivia una petita comunitat jueva.
El nombre de jueus que vivien a la zona era prou significativa per nomenar-la com a barri jueu, però sí que va haver-hi famílies hebrees que hi van viure durant el segle XIII. Segons informa el Diari Més, persones com Roven Astruch o Dez Poertell van tenir un pes rellevant en l'economia del poble, fixant-se especialment en l'àmbit de les finances i la sanitat.
Sarral té detalls colonials
L'economia, paisatge i història del Sarral manté forts vincles amb els seus avantpassats. La tradició pel tractament de la pedra semitransparent segueix present mitjançant tallers que romanen actius i un museu exprés d'aquesta activitat històrica del municipi. Una altra curiositat d'aquest municipi de la Conca de Barberà és que Pere Antoni Veciana Rabassa, fundador dels Mossos d'Esquadra va néixer aquí.
En el cas de voler visitar aquest poble amb racons plens d'història s'ha de fer una parada obligatòria al santuari dels Sants Metges o el conjunt d'edificis on es van allotjar els indians. Diversos habitants van viatjar a les Amèriques i avui dia es pot veure la riquesa que van importar i va instaurar a les seves llars, també caracteritzades per l'estil colonial.
La Conca de Barberà, dividida
Val a dir que sobre el títol al carrer més estret de Catalunya hi ha cert debat. El cas és que a Vimbodí i Poblet, també a la Conca de Barberà hi ha un carrer que té 94 centímetres d'amplada. Mentre el carrer dels Jueus marca 57 centímetres en el pas més estret i posteriorment es va eixamplant, el carrer de les Abraçades, del Vimbodí i Poblet, té una amplada constant. Per aquest motiu, hi ha gent que discrepa del títol que se li atorga al municipi del Sarral.