El carrer català que divideix dos pobles, dues comarques i dues demarcacions

Catalunya és un país petit, però els seus municipis amaguen curiositats que són difícils de veure a la resta del món. Un dels casos més clars és el del carrer més especial del país: divideix dos pobles, dues comarques i dues demarcacions. Un fet totalment inèdit que al llarg de la història els veïns han afrontat amb plena normalitat.

Una vorera és a la demarcació de Tarragona i l'altra, a la de Barcelona. Aquesta és la realitat del carrer de les Dues Províncies situat a cavall de Bellvei (Baix Penedès) i de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Per sota l'estret carrer de les Dues Províncies hi passen dues canonades, una de cada província. A un extrem del carrer hi ha contenidors. A una vorera, els de Bellvei. A l'altra, els de Casetes de la Gornal, nucli de Castellet i la Gornal.

Una casa i un supermercat, també al mig

Fins i tot hi ha una casa dividida per la línia administrativa. Originàriament, era tota a la demarcació de Barcelona, però van fer una ampliació i ara tenen una habitació a Tarragona. De fet, un supermercat també està dividit, ja que l'establiment és a Bellvei, però l'aparcament és 50 metres més enllà, ja a la Gornal.

El cartell del carrer de les Dues Províncies

ACN

Una situació inèdita, però, que els veïns viuen amb total normalitat, com si es tractés d'un únic municipi. Travessen d'un costat a l'altre per anar a comprar, a correus o al metge, i segons afirmen tampoc hi ha les típiques disputes històriques entre localitats properes.

Surrealisme durant la pandèmia

Però, més enllà de l'anècdota, també hi ha impediments absolutament surrealistes com el que es va viure durant la pandèmia. Amb el pla de desconfinament del govern espanyol, els ciutadans no podien canviar de demarcació, però en el cas del carrer de les Dues Províncies, implicava que ni tan sols podien travessar la via. A l'hora de la veritat, els veïns dels dos nuclis van seguir fent vida normal.

"Sempre ha estat així, els d'un poble passen a l'altre per anar a comprar o per anar a correus", explica el llavors alcalde de Bellvei. Sigui com sigui, dies després d'aquesta ordre que creava una situació surrealista, es va rectificar. Tots dos municipis van quedar inclosos a l'àrea sanitària del Camp de Tarragona i els veïns van poder sortir de cara sense incomplir la llei.