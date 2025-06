El joc de taula mític que està inspirat en el Camí de Sant Jaume: la majoria de gent ho desconeix

Un dels jocs de taula més populars a Catalunya i a l'Estat està inspirat en el Camí de Sant Jaume, però la majoria de gent no coneix aquesta relació. De fet, una hipòtesi del seu origen diu que es tracta d'un mapa criptogràfic de la ruta de pelegrinatge fins a la catedral de Santiago de Compostel·la. Amb el pas del temps, s'ha establert com un passatemps per compartir amb família i amics i aquest significat inicial ha quedat oblidat.

Es tracta del Joc de l'Oca, del qual es desconeix l'origen exacte. Alguns estudiosos diuen que pot tenir relació amb el Disc de Phaistos o Festos, una peça d'argila circular del segle XVII aC o XVI aC que es va descobrir el 1908 a Creta (Grècia) i que té gravades vuit aus que podrien ser oques. Sospiten que era un joc de taula similar al que coneixem avui.

Altres, com l'escriptor i periodista Manuel Loureiro, diuen que l'origen del Joc de l'Oca és medieval i que el van crear els templers el segle XVII com un mapa encriptat per protegir els pelegrins cristians. Sigui com sigui, l'exemplar més antic que es coneix és del segle XVI i el va regalar Francesc I de Mèdici de Florència a Felip II d'Espanya. No va ser, però, fins al 1880 quan el joc es va popularitzar a tot l'Estat.

La relació del Joc de l'Oca amb el Camí de Sant Jaume

El que és segur és que el Joc de l'Oca incorpora molts noms de municipis i ponts que es troben al llarg del Camí de Sant Jaume. Per començar, la forma de la pota de l'oca que apareix al joc és la que es pot veure en el Crist de la Pota d'Oca, un crucifix que hi ha a l'església del Crucifix de Pont de la Reina (Navarra).

Les primeres 32 caselles serien el viatge d'anada des de la frontera amb França, mentre que la resta representen el camí de tornada. Segons Loureiro, el tauler inclou alguns dels punts més perillosos del camí, com el Pont de la Reina (Navarra), l'Hospital de Sant Marc de Lleó (Castella i Lleó) o la mateixa Santiago de Compostel·la (Galícia).