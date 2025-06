El punt dels Països Catalans que anomenen el «Carib» europeu

Estiu i vacances van sovint de bracet. I fer-les a la platja, encara més. El Mediterrani és la zona ideal d'Europa per desconnectar a la vora del mar i gaudir de paisatges paradisíacs prop de casa. Algunes de les platges més ben valorades, a més, es troben als Països Catalans.

Concretament, a les Illes Balears. Alemanys, britànics i francesos són turistes (i fins i tot residents) i és per això que el diari Daily Mirror ha publicat aquest dissabte un reportatge dedicat a l'illa de Formentera. Assegura que és "el més paregut al Carib" que hi ha a tot Europa.

En destaca les seves "platges d'arena suau i la serenor" que regna a l'illa, en contrast amb les altres més massificades i més enfocades a la festa, com ara Eivissa o fins i tot Mallorca. "És la més petita de les Illes, però té algunes de les platges més boniques d'Europa", detalla l'article, que també la compara amb Mallorca i Eivissa, assegurant que és "molt més tranquil·la".

El rotatiu recorda que un cop a l'illa es poden explorar platges "precioses" com Ses Illetes, platja de Migjorn i Cala Saona, així com gaudir d'esports aquàtics com l'snorkel o el caiac. Ara bé, l'article destaca que la "joia de la corona" és la platja de Ses Illetes: "De sorra blanca i aigües turqueses, nomenada una de les millors platges del món per la guia Best in Travel 2025 de Lonely Planet".

El top 10 de les millors platges per visitar el 2025

Cada estiu, els rànquings de platges més espectaculars del planeta serveixen d'inspiració per a viatgers que busquen paradisos naturals. Cales amagades, sorres blanques i aigües cristal·lines protagonitzen aquestes llistes. A l'edició de 2025 del rànquing World's 50 Best Beaches, elaborades per experts en turisme i usuaris apassionats per la natura, aquest és el top 10 del món: