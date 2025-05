Aquestes són les millors platges per visitar el 2025, segons un rànquing internacional

Cada estiu, els rànquings de platges més espectaculars del planeta serveixen d'inspiració per a viatgers que busquen paradisos naturals. Cales amagades, sorres blanques i aigües cristal·lines protagonitzen aquestes llistes. A l'edició de 2025 del rànquing World's 50 Best Beaches, elaborades per experts en turisme i usuaris apassionats per la natura, només una platja espanyola ha aconseguit fer-se un lloc entre les 50 millors del món.

La selecció de platges d'aquest llistat combina els vots de milers de professionals del sector turístic amb les nominacions d'un grup d'experts coneguts com a ambaixadors de platges, que proposen les seves favorites basant-se en la seva experiència viatgera. Alguns dels criteris que es tenen en compte són la singularitat de l'entorn, l'estat de conservació, la presència de fauna, l'accessibilitat i el nivell de tranquil·litat.

El top-10 de les millors platges per visitar el 2025

Cala Goloritze (Sardenya, Itàlia)

Entalula (les Filipines)

Bang Bao (Tailàndia)

Fteri (Grècia)

PK 9 (Polinèsia Francesa)

Canto de la playa (República Dominicana)

Anse Source d'Argent (Seychelles)

Nosy Iranja (Madagascar)

Ofu (Samoa Americana)

Grace Bay (illes Turks i Caicos)

Un cop recopilades les propostes, l'equip editorial de World's 50 Best Beaches revisa cada platja, prioritzant les que ofereixen una experiència natural i poc massificada, amb aigües calmades i paisatges ben preservats. També es valora que hagin estat visitades recentment per membres de l'equip per comprovar que segueixen complint aquests estàndards de qualitat i d'autenticitat.