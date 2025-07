L'error més comú amb els aires condicionats: «Així consumeixes més»

Amb les sufocants temperatures de l'onada de calor un dels millors remeis és l'aire condicionat. L'aclaparament que provoquen les altes temperatures fa que molts decideixin posar-lo ben baix i quan ja s'han refrescat tant que fins i tot tenen fred, l'apaguen. Aquesta, però, és una pràctica que fa consumir massa energia.

És el que explica una experta de l'empresa d'aires condicionats Daikin. Cada vegada que s'obre o es tanca l'aire condicionat, genera una «acceleració» en l'electrodomèstic que fa que gasti més. En canvi, si la temperatura s'abaixa progressivament l'electrodomèstic pot regular la circulació de l'aire i no consumeix tanta energia. A continuació us deixem un llistat de cinc coses a fer amb l'aire condicionat abans de posar-lo en marxa.

Fes una prova de funcionament

Encara que la calor no hagi arribat, és recomanable encendre l'aire condicionat i comprovar que tot el sistema funciona amb normalitat. Si transcorren uns minuts i notes sorolls o vibracions estranyes, pot ser que hi hagi algun problema en els filtres o a la instal·lació, segons detalla el fabricant Mitsubishi Electric. També cal observar si l'aire es refreda correctament, si surt amb força o si es noten olors estranyes o goteres.

Neteja els filtres

La neteja dels filtres és una de les tasques més importants per assegurar el correcte funcionament de l'aire condicionat. Si aquesta part està bruta, l'aparell consumirà més energia, refredarà pitjor l'aire i deixarà anar pols i àcars d'aquells que fan la vida impossible als al·lèrgics. Els experts apunten que la neteja dels filtres s'ha de fer com a mínim un cop l'any i Expertclima recomana fer-ho amb aigua freda i deixar-los assecar a l'ombra.

Revisa el desguàs i la unitat exterior

La part de l'aparell per on s'escapa l'aigua també requereix neteja per evitar l'acumulació de bacteris i provocar males olors. Per altra banda, també és de vital importància retirar les fulles o la brutícia que s'hagi pogut acumular a la part exterior de l'aire condicionat.

Comprovar el nivell de gas refrigerant amb l'ajuda d'un tècnic

El nivell baix de gas refrigerant és un dels principals motius pels quals l'aire de l'aparell deixa de ser fred. Aquest element, en tot cas, l'ha de revisar un tècnic professional, que també avaluarà possibles fugues en les connexions del sistema. Expertclima apunta que no s'ha de manipular certes parts de l'aparell, ja que tenen peces delicades i elements a pressió.

Recorda els elements bàsics

Encara que sembli molt evident, més d'una persona comet l'error de pensar que l'aire condicionat no s'engega quan simplement es tracta que el comandament no té piles en bon estat. Mitsubishi Electric recorda que les piles es poden descarregar després de mesos d'inactivitat i recomana comprovar això abans d'optar per una revisió de l'aparell. També cal assegurar que les connexions elèctriques estan ben preparades i que no hi ha cables solts o peces danyades.