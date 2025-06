Els trucs japonesos per refrescar el llit a l'estiu sense ventilador ni aire condicionat

Ja fa nits que costa dormir. Les nits tòrrides s'han instal·lat a Catalunya i agafar el son amb més de 25 graus de temperatura pot ser un problema per a moltes persones. Ho saben molt bé al Japó, que per les seves característiques geogràfiques viu estius molt calorosos i humits. Per això, han desenvolupat diversos trucs durant dècades per refrescar-se durant la nit sense ventiladors ni aire condicionat.

Un truc tradicional japonès que s'ha popularitzat a les xarxes socials recentment és introduir la funda del coixí, els llençols, la samarreta del pijama o una tovallola petita en una bossa hermètica i deixar-la al congelador durant uns 30 minuts. D'aquesta manera, les peces de roba es mantindran fresques durant tota la nit i compensaran les altes temperatures.

Si bé, el truc més antic és el del yutanpo, una bossa o coixí tèrmic que està pensat per escalfar el llit durant l'hivern. Però, si s'omple d'aigua i gel i se'n col·loca un a cada extrem del llit, provoca l'efecte contrari durant l'estiu i també afavoreix la circulació de l'aire.

En cas de no disposar d'un yutanpo, es pot emprar una ampolla resistent. Cal col·locar-la sobre el llit just abans d'anar a dormir i, si es manté durant tota la nit, vigilar perquè no entri en contacte amb la pell, ja que hi ha el risc que provoqui cremades a la pell.