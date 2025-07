Et connectes a la xarxa wifi dels hotels i els aeroports? Li estàs fent fàcil la feina als «hackers»

Tot i que les vacances siguin el moment ideal per desconnectar, això no vol dir que calgui abaixar la guàrdia. Les diferents fases d'un viatge impliquen possibilitats de caure en estafes o robatoris, per això cal vigilar quan es reserven vols o quan es donen les dades personals a un hotel.

Francisco Luis de Andrés, expert en ciberseguretat divideix els principals riscos d'un viatge en tres fases: abans del viatge, amb reserves a webs fraudulentes, ofertes trampa a xarxes socials o apps pirates; durant el viatge, compte amb xarxes wifis públiques, robatori o pèrdua de dispositius; i a la tornada, quan publiquem a les xarxes on i quan hem estat, cosa que facilita fraus o robatoris en la nostra absència.

Però l'expert, en una entrevista a National Geographic, sobretot posa èmfasi en la perillositat de les connexions a internet. Explica que no ens hem de connectar a wifis d'hotels i aeroports perquè "creen molts punts d'accés fàcil i la informació que transmets es recull fàcilment per qui vol recopilar les teves dades". La solució és activar el wifi a través de les dades del teu mòbil, i en cas de no poder fer-ho, utilitzar una Xarxa Privada Virtual (VPN).

De Andrés també explica la importància de la complexitat de les contrasenyes: "qualsevol de vuit caràcters els experts la trenquen en segons; caldria treballar amb 25 caràcters per estar segurs; a partir de 13 és correcte, però cal afegir-hi un segon factor, com un codi al mòbil o biometria".

Kit bàsic de seguretat

Per protegir les teves dades, l'expert recomana que "els dispositius sempre tinguin els seus discs durs xifrats". A banda tenir còpies de seguretat. Pel tema dels diners, l'ideal és pagar en efectiu, i si s'utilitzen targetes, fer-ho sempre activant l'NFC.