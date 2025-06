Aquesta ruta et porta a una cascada amagada a menys d’una hora de Barcelona

Malgrat les altes temperatures de l'estiu, també és quan la gent té vacances, i ve de gust sortir a fer excursions. Sovint, trobar-ne d'assequibles i que no obliguin a fer desplaçaments molt llargs és difícil. Us descobrim una ruta a una hora de Barcelona per veure una cascada espectacular.

Sant Miquel del Fai és un monestir erigit sobre un cingle el segle XV a partir d'una església anterior. Sota seu té les privilegiades vistes del gorg de les Elies, però el priorat de Sant Miquel del Fai va ser un lloc de culte habitat per una comunitat de monjos benedictins des del segle X fins al XVI.

El torrent, abans d'arribar al monestir fa un primer salt d'aigua, sota el qual hi ha un petit embassament que era un gorg que va ser ampliat amb una petita presa per damunt de la qual circula el carrer del monestir. Tot seguit, i a sota del monestir, fa el salt d'aigua del Rossinyol, al capdavall del qual hi ha les coves de Sant Miquel, una gran vauma que ha anat obrint l'aigua del Rossinyol amb el pas dels segles.

La ruta més recomanada per veure la cascada surt de Sant Feliu de Codines. Són setze quilòmetres d'excursió, de nivell moderat, i a banda de veure Sant Miquel del Fai, també es passa per la Riera de Sant Miquel Petit o el Riu Tenes. Per damunt mateix del monestir discorre el termenal del seu municipi amb el de Sant Quirze Safaja, del Moianès.

A banda, en aquest entorn natural es pot gaudir també de paratges inoblidables, com les coves de Sant Miquel i les Tosques, o descobrir els salts d'aigua del Tenes i del Rossinyol, que s'obren camí entre la vegetació per saltar de forma espectacular, quan duen prou aigua, la cinglera al mig de la qual es troba el monestir.