Una ciutat catalana és escollida com una de les millors per visitar, segons la revista Traveler

Amb l'arribada de l'estiu, Catalunya s'omple de visitants tant locals com estrangers per gaudir de la costa, de les ciutats, de les muntanyes i dels pobles d'interior. Per això, la revista Traveler s'ha fet eco de l'interès pel territori català i ha decidit situar una capital de província a "la llista de ciutats més boniques per fer turisme durant l'estiu dins de la península Ibèrica".

Girona, la ciutat dels quatre rius

Segons la revista Traveler, Girona és una de les ciutats més boniques de Catalunya i és ideal per visitar durant l'actual època de l'any. Probablement, no és gens sorprenen per a qui ja ha visitat la ciutat, ja que es parla contínuament de ser una de les ciutats més boniques del territori català i que competeix cos a cos amb Barcelona en diferents aspectes. La seva arquitectura, els seus carrers i l'encant que aporten els ponts i els rius de la ciutat fan que se situï en un punt intermedi entre modernitat i medievalisme, un contrast d'estils que enamora a molts visitants.

A part, Girona també té història cinematogràfica: s'hi va filmar Joc de Trons. Un fet que provoca que encara s'hi apleguin més turistes fans d'aquesta sèrie de televisió. Per altra banda, la Catedral és un dels llocs emblemàtics per visitar i fer-se fotos on es vegin els centenars de graons de les escalinates.

Oferta gastronòmica

El Celler de Can Roca i la Casa Cacau formen part de l'especial i única gastronomia gironina. El Celler de Can Roca, amb els germans Roca (Joan, Josep i Jordi) al capdavant, és un dels restaurants més ben valorats d'Europa. Mentre que la botiga Casa Cacau, destinada a l'elaboració de xocolates i també dirigida per Jordi Roca, és un lloc ideal per fer un tast d'un dels aliments més apreciats del món i a més es troba en un dels punts més turístics de Girona.

A part, l'estiu no és l'única època de l'any per visitar la ciutat. També durant la primavera és una decisió encertadíssima visitar Girona, on durant el mes de maig es pot gaudir de Temps de Flors i veure la ciutat repleta d'exposicions florals.