Aquests seran els països més visitats de l'estiu, segons les agències de viatges

Les agències de viatges preveuen un nou estiu de reserves "rècord", malgrat que els preus s'han encarit fins a un 15% respecte de l'any passat. Així ho ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Jordi Martí, que ha celebrat que l'augment "considerable" dels preus no hagi afectat la demanda. "Les vacances han passat a ser de primera necessitat", ha afirmat.

De mitjana, ha xifrat en 2.000 euros el que es gasta cada persona quan va l'estranger, tot i que ha remarcat que "depèn molt" de la destinació. La patronal ha explicat que es manté el "clar descens" de reserves cap als Estats Units, que atribueix a la "impopularitat" de Trump i el "temor" al que pot passar als controls fronterers.

ACAVE ha presentat aquest dimarts les seves perspectives per aquest estiu després de fer una enquesta als seus associats a principis d'aquest juny. Els resultats confirmen la "tendència ascendent" dels últims anys en la contractació de viatges i mostren un "sòlid creixement" del sector. Així, un 71% de les agències consideren que les reserves creixeran entre un 5 i un 15% en comparació amb l'estiu passat i tan sols un 11% preveu empitjorar els registres.

Menys demanda de viatges als Estats Units

Tal com ja va passar a la Setmana Santa, per aquest estiu les agències de viatges asseguren que es manté la "contenció" de la demanda de viatges als Estats Units. Segons expliquen, tres de cada quatre agències han vist "molt afectades" les reserves cap al país nord-americà.

Un 72% consideren que el "motiu principal" és la impopularitat del govern, mentre que un 28% afirma que és el "temor" al que es trobin en les fronteres. Tot i això, ACAVE assegura que les reserves fetes fa mesos no s'estan cancel·lant. Pel que fa a destinacions on ha baixat la demanda, la patronal també ha assenyalat Israel i els països veïns, on hi ha una "paralització" que en aquest cas atribueixen a la guerra a Gaza.

Els països més visitats a l'estiu

Aquest any el destí internacional més triat són els països asiàtics, com la Xina, el Japó o el Vietnam. En segona posició se situen diversos països del continent americà, com el Brasil, Costa Rica, Mèxic o la República Dominicana. A continuació hi ha destins de la costa del Mediterrani i el nord d'Àfrica, seguits a més distància d'altres destins africans, safaris i capitals europees.

Enguany ressalta que l'enquesta també ha preguntat pels factors "més determinants" per als clients a l'hora de reservar les vacances. Segons apunten, és "primordial" que el destí "sigui segur i no presenti complicacions". En segon lloc, assenyalen que hi hagi una "bona relació entre qualitat i preu" i, en tercer lloc, que es tracti d'una zona amb climatologia "favorable", amb temperatures "agradables" a l'estiu.

ACAVE també ha remarcat l'antelació amb què s'han fet aquesta vegada les reserves, amb l'objectiu d'aconseguir "millors preus". Es tracta d'una tendència que ha canviat "radicalment" des de la pandèmia, quan "l'habitual" era esperar "a última hora" per aprofitar ofertes.

Pel que fa a les destinacions domèstiques, tal com és habitual a l'estiu destaquen les illes Canàries, les illes Balears, Andalusia i Catalunya. També la costa atlàntica -Galícia, Astúries o Cantàbria-, on hi ha cada vegada més demanda per les "temperatures més moderades" respecte del Mediterrani.

Quins turistes vindran a Catalunya?

En relació amb els turistes que arribaran a l'Estat, les agències situen els francesos, els britànics i els alemanys al capdamunt del rànquing, mentre que en quarta posició hi ha els estatunidencs. Novament, els visitants estrangers aniran a les costes de Catalunya i Andalusia, seguit de destins de turisme urbà com Barcelona i Madrid, i a major distància les illes Balears i les illes Canàries.

Martí ha explicat que la "davallada" de demanda cap als Estats Units també pot afavorir que aquest estiu arribin a l'Estat turistes que tenien previst anar al país nord-americà i que han preferit canviar-ho. "A nivell receptiu ens pot beneficiar, molts visitants internacionals que haurien triat els Estats Units per fer les seves vacances poden acabar venint a casa nostra, això ho veurem a finals d'any quan tinguem les estadístiques", ha apuntat.

L'enquesta també ha preguntat a les agències sobre el nou registre de viatgers en vigor des del desembre. Preguntats pel que ha suposat operativament, la meitat de les enquestades creuen que haurien de contractar més personal per a les gestions, però que no poden destinar més recursos a fer-ho. També diuen que els clients l'han acollit "molt malament" perquè mostren "rebuig i desconfiança" a l'hora de donar dades personals.