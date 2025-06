Un dels principals avantatges de viatjar per Europa és que es pot pagar amb la mateixa moneda que a casa nostra. Ara bé, encara hi ha alguns països que no utilitzen la moneda única europea i això obliga a fer el canvi de moneda, un tràmit sempre pesat. Doncs bé, a partir del 2026 serà una mica més fàcil. I és que un nou país ha rebut el vistiplau de la Comissió Europea per adoptar l'euro a partir del gener del pròxim any.

Es tracta de Bulgària que, segons un informe europeu, ja compleix tots els criteris d'estabilitat de preus amb la resta de socis per convertir-se en el país número 21 que formi part de l'eurozona. Només és un primer pas perquè el país passi a utilitzar la moneda única, però no s'esperen traves en el procés i es calcula que tot plegat estarà tancat el pròxim mes de juliol.

Una destinació barata que està de moda

Bulgària és un destí que està cada cop més de moda i que compleix amb l'expressió de "bo, bonic i barat". Juntament amb altres veïns com Romania, Hongria o Sèrbia, aquest país conforma un espai amb molta història i que és un reflex de les diferents civilitzacions que hi han passat.

Aquesta zona dels Balcans acull des de catedrals a mesquites passant per castells i tota mena de rastre dels romans, els grecs o els indígenes. Els vols a preus baixos a ciutats com Sofia o Plovdiv han posat Bulgària en el punt de mira per fer-hi una escapada de no massa dies, tot i que realment donaria per veure'l sencer amb entre dues i tres setmanes.

Què veure a Bulgària?

El país és molt gran i és molt difícil veure-ho tot, però National Geographic apunta alguns dels punts més interessants. En primer lloc, fa referència a Plovdiv, la segona ciutat més gran de Bulgària. A les parets del seu centre històric hi ha unes pintures murals que acompanyen les botigues artesanals de tota la vida. També restaurants amb la gastronomia més exquisida i clàssica a la vegada.

La capital Sofia tampoc es queda enrere. Una ciutat que alberga els edificis més importants del poder i una sèrie de museus, a més de catedrals i esglésies. En un bosc dels afores de la ciutat també hi ha una de les grans joies: l'església de Boyana, que data del segle XIII i acull murals medievals. Altres punts d'interès són les muntanyes de Pirin i Rila, el poble de Veliko Tarnovo, la ciutat de Kazanlâk o el monestir de Bachkovo.