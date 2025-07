El truc per estalviar al volar que pot passar factura de per vida

Segur que has sentit la frase "els estalvis es foraden les tovalles", i és que moltes vegades intentem buscar opcions barates per a viatjar que acaben costant-nos més del que volíem. Un d'aquests exemples és una pràctica que s'ha posat de moda recentment entre la gent que viatja amb avió: "ometre l'escala", en anglès skiplagging o hidden city ticketing.

Aquesta és una estratègia que s'utilitza per a estalviar diners en vols, però les aerolínies no la veuen amb bons ulls i, inclús et pot causar la prohibició de volar en algunes per sempre.

En què consisteix la pràctica d'ometre l'escala d'avió?

Aquesta pràctica consisteix a comprar un bitllet amb escala, però baixar a la ciutat de connexió en lloc de continuar fins a la destinació final. Açò es fa perquè alguns vols amb escala són més barats que els que arriben directament fins a la ciutat de connexió.

Encara que pot semblar una forma astuta d'esquivar el sistema de vols, la pràctica pot portar a conseqüències greus, com la prohibició de volar amb unes certes aerolínies per a tota la vida.

Per què passa això?

Les aerolínies fixen preus basats en l'oferta i la demanda, rutes i mercats específics. A vegades, un vol amb escala és més barat que un vol directe. No obstant això, consideren que aquest truc per a estalviar diners és una violació dels seus termes de servei.

No només s'estan desobeint les normes del contracte de transport, sinó que també es creen problemes logístics per a l'aerolínia, com per exemple, l'equipatge facturat, que no pot quedar-se a la ciutat intermèdia i es pot perdre.

Així i tot, el problema principal és que l'aerolínia reserva un seient en el tram següent per a un passatger que no es presenta, fet que pot arribar a provocar retards.

Quines són les conseqüències per a qui ho practica?

Algunes de les mesures que poden aplicar les aerolínies si descobreixen a algú que fa aquesta pràctica les explica aquesta hostessa de vol al seu perfil de Tik Tok. Diu que

La primera és la prohibició de volar amb l'aerolínia per a tota la vida, ja que si ho detecten, et poden incloure en una llista de persones no desitjades, la qual cosa t'impediria comprar futurs bitllets amb l'aerolínia.

També poden anul·lar els programes de viatger freqüent, és a dir, poder revocar els quilòmetres o punts acumulats i, en alguns casos, poden anul·lar el compte o perfil que es tingui creat en l'aerolínia de manera permanent.

Per últim, però també molt important, les empreses de vol poden posar multes o ajustos tarifaris. Algunes aerolínies podrien exigir el pagament de la diferència de tarifes o, fins i tot, imposar multes per incomplir el contracte de transport.