La fórmula de la longevitat encara no s'ha inventat. Però hi ha diversos experts que a partir de fer estudis poden donar claus sobre com envellir de la millor manera possible. És el cas de Dan Buettner, un escriptor americà que ha estudiat els casos de Sardenya, Okinawa, Icària, Loma Linda i la península de Nicoya, diverses localitats amb una alta esperança de vida.
La primera conclusió que ha extret és sorprenent: "la gent que viu més anys no fa exercici". Buettner va explicar al pòdcast de ciència i nutrició, Zoe, que no hi ha una relació directa entre fer exercici de forma pautada i viure més anys. L'expert apunta a un problema de les societats accidentals: la jornada laboral. Per què això és problemàtic? Doncs perquè molta gent passa vuit hores assegut, sense fer cap moviment i aquesta inactivitat s'intenta compensar amb una sessió de gimnàs o d'esport al final del dia. Però Buettner reitera que amb això no n'hi ha prou.
Segons explica, el secret de les localitats que l'expert ha analitzat és que s'hi manté un estil de vida actiu, però sense forçar-lo. És a dir, "la gent es mou cada vint minuts de manera constant i espontània", afirma. Caminen, cuiden els horts o fan tasques domèstiques manualment. Distribueixen el moviment al llarg del dia i segons Buettner, que sigui "constant i espontani" resulta decisiu per la longevitat.
El nutrient clau
Estil de vida a banda, un equip internacional d’investigadors liderats per Cristina Andrés Lacueva, Montserrat Rabassa i Mireia Urpí Sardà, de la Universitat de Barcelona ha demostrat per primera vegada que les persones majors de 65 anys que consumeixen quantitats elevades de polifenols presenten una reducció del 30% en la mortalitat.
Que són els polifenols? Substàncies d’origen vegetal presents en fruites, verdures, cafè, te, vi, fruits secs, llegums i cereals. Se’n coneixen milers de tipus i nombrosos estudis els atribueixen propietats antioxidants, antiinflamatòries i anticancerígenes, entre altres beneficis per a l’organisme.