14 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Escapades

L'extensió que t'has de descarregar per estalviar fins a 40 euros en la reserva de l'hotel

Una creadora de contingut revela la manera d'escollir allotjament sense haver d'utilitzar una pàgina comparativa de preus

  • Una persona intenta encabir diverses coses a la maleta -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 07:44
Actualitzat el 14 de novembre de 2025 a les 07:45

Planificar un viatge pot convertir-se en un mal de cap si es vol viatjar i barat alhora. Després d'escollir el destí, la part més important d'unes vacances fora de casa és l'allotjament. Decantar-se per un, però, no és tasca fàcil. Serà prou còmode el llit? La ubicació serà la més adequada per visitar la ciutat?

És habitual fer servir una pàgina comparativa de preus per a mirar d'estalviar uns quants euros abans de reservar-lo. Encara que viatjar en si impliqui gastar diners, la clau pot raure a estalviar-ne uns quants en la reserva de l'hotel. Una creadora de contingut de viatges, Nerea Ohli, ha revelat el seu truc per estalviar fins a 40 euros en l'allotjament. Com es fa? Només cal descarregar una extensió a Google Chrome.

@ohlileven

Truco real, no es el típico de “reserva en primero de mes con luna en mercurio retrógado” que no sirve de nada 🏨🌟💸✈️🚗 👉🏼 Sigues usando tus páginas de siempre (booking, airbnb, expedia, etc) pero con una extensión que te ayuda a comparar 💻 Te la puedes descargar en el ordenador, en chrome, buscando en google “Directo Extensión” Decidme si queréis más truquitos de viajes y os comparto estos días💖💖 #viajar #travel #hoteles #ViajesEnTikTok

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Segons explica Nerea, només cal descarregar al navegador Directo Extensión. Busca aquestes dues paraules a Google i et sortirà directament com instal·lar-la. Es tracta d'un programa que permet als usuaris identificar més ràpidament les pàgines en què els hotels estan més barats que en altres. D'aquesta manera, no hauràs d'estar pendent de tenir deu pestanyes obertes alhora a l'ordinador.

A més, és una extensió senzilla, intuïtiva i pràctica. Quan la tinguis descarregada, et permetrà identificar si, per exemple, el preu per reservar un hotel al seu web propi és més barat que fer-ho a través d'una pàgina comparativa de preus. Fins i tot, fer-ho des d'aquest web t'ajudarà a no caure en estafes.

Segons explica Ohli, l'estalvi pot arribar a ser d'algunes desenes d'euros. I pensa que aquest truc també et permetrà poder invertir aquests diners en algun altre moment del viatge!

Et pot interessar