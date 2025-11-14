L'extensió que t'has de descarregar per estalviar fins a 40 euros en la reserva de l'hotel

Planificar un viatge pot convertir-se en un mal de cap si es vol viatjar bé i barat alhora. Després d'escollir el destí, la part més important d'unes vacances fora de casa és l'allotjament. Decantar-se per un, però, no és tasca fàcil. Serà prou còmode el llit? La ubicació serà la més adequada per visitar la ciutat?
És habitual fer servir una pàgina comparativa de preus per a mirar d'estalviar uns quants euros abans de reservar-lo. Encara que viatjar en si impliqui gastar diners, la clau pot raure a estalviar-ne uns quants en la reserva de l'hotel. Una creadora de contingut de viatges, Nerea Ohli, ha revelat el seu truc per estalviar fins a 40 euros en l'allotjament. Com es fa? Només cal descarregar una extensió a Google Chrome.
Segons explica Nerea, només cal descarregar al navegador Directo Extensión. Busca aquestes dues paraules a Google i et sortirà directament com instal·lar-la. Es tracta d'un programa que permet als usuaris identificar més ràpidament les pàgines en què els hotels estan més barats que en altres. D'aquesta manera, no hauràs d'estar pendent de tenir deu pestanyes obertes alhora a l'ordinador.
A més, és una extensió senzilla, intuïtiva i pràctica. Quan la tinguis descarregada, et permetrà identificar si, per exemple, el preu per reservar un hotel al seu web propi és més barat que fer-ho a través d'una pàgina comparativa de preus. Fins i tot, fer-ho des d'aquest web t'ajudarà a no caure en estafes.
Segons explica Ohli, l'estalvi pot arribar a ser d'algunes desenes d'euros. I pensa que aquest truc també et permetrà poder invertir aquests diners en algun altre moment del viatge!