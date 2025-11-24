El mètode gratuït i desconegut per mantenir l'escalfor a casa, més enllà de la calefacció

Amb la baixada de la temperatura, hi ha una obligació compartida a totes les cases: mantenir l'escalfor i no passar fred. La millor aliada per aconseguir-ho és la calefacció, però a banda de l'electrodomèstic hi ha petits trucs desconeguts que faciliten que la calor no marxi. Els repassem.
El primer és aprofitar al màxim la llum solar, principal font de calor natural durant el dia. Com s'ha de fer això? Mentre dura la llum solar es recomana obrir cortines i persianes, perquè així el sol escalfarà les parets, el terra i els mobles. En canvi, tan bon punt es faci fosc, convé abaixar persianes i tancar cortines per crear una barrera tèrmica que impedeixi que la temperatura caigui en picat.
A més, recursos habituals com les catifes poden ser útils, però també moure lleugerament una taula o retirar un sofà enganxat a la finestra pot fer que la calor es distribueixi millor. També ajuda tancar les habitacions que no es fan servir, concentrant la temperatura només a les zones habitades.
A banda, l'escalfor al domicili es pot generar a partir d'activitats quotidianes. Cuinar escalfa la cuina i part del menjador i es pot aprofitar l'escalfor que generen alguns electrodomèstics. Per exemple, el forn. Després d'utilitzar-lo, si es deixa la porta de la cuina oberta uns minuts, la calor s'espargirà per certes parts de l'habitatge.
Errors habituals amb la calefacció
En primer lloc, un cop s'acosta el fred cal posar la casa a punt i això vol dir revisar l'estat del circuit de calefacció. Un dels problemes més comuns és el taponament d'una part del circuit, i per diagnosticar-ho cal tocar el radiador i si es comprova que hi ha parts significativament més calentes que d'altres vol dir que l'aire que hi ha dins del circuit dificulta que l'escalfor circuli correctament.
Una manera d'estalviar energia és tancar el pas d'aquells radiadors que es troben en llocs on no es passa estona. Per exemple si durant el dia es fa vida a la cuina i al menjador, els radiadors de les habitacions poden estar tancats, però cal tenir en compte que de res serveix tancar el pas d'aquells radiadors si no es tanca la porta de les habitacions.
Un altre dels errors és ventilar massa la casa: amb 10 minuts és suficient. Més estona refreda excessivament la llar i després costa que es torni a acumular escalfor. Per fer-ho es recomana ventilar en les hores de màxima llum i no fer-ho a primera hora del matí.