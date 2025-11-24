Posa vinagre a la paella abans de fregir els ous: el truc per fer-los perfectes

Cuinar un ou ferrat és molt fàcil, però si eres de les persones a què els ous se li peguen en la paella o sempre es trenquen, has de saber que hi ha trucs molt inesperats que ajudaran a obtenir un resultat perfecte i molt saborós. Un d'aquests trucs s'ha popularitzat a xarxes i entre el món gastronòmic perquè sorprèn la combinació que s'utilitza per aconseguir un ou rodó, sense trencar i no cremat a la paella.
Vinagre a la paella
Un dels consells més curiosos que circulen entre professionals és l’ús del vinagre. Encara que no s'associï aquest ingredient de cuina als ous ferrats, la veritat és que, utilitzat en la mesura correcta, és la clau per aconseguir uns ous ferrats perfectes i amb un sabor molt més potenciat.
L’objectiu d'afegir vinagre als ous ferrats és millorar-ne la textura i intensificar-ne el gust. L’ús del vinagre es pot implementar en diferents maneres de cuinar els ous, per exemple, quan es bullen ous, unes gotes al cassó poden ajudar que la clara es qualli de manera uniforme i evitar fuites inesperades. Si el que vols fer són ous ferrats, el vinagre ajudaran que la clara es faci més ràpidament i mantingui una forma uniforme, evitant les voreres cremades que surten normalment.
Quina és la mesura necessària? Afegint unes gotes de vinagre al costat de l’oli i esperant que la paella estigui ben calenta, es pot aconseguir un punt de cremositat extra. El motiu va més enllà que el fet que sigui un truc tradicional i secret de cuina, de fet, s'explica a partir de reaccions químiques dels mateixos aliments. El divulgador, Adam Levy, detalla que l'àcid acètic del vinagre altera el comportament de l'ovoalbúmina, la principal proteïna de l'ou. L'acidesa fa que la proteïna canvi l'estructura molecular i se solidifiqui de manera més ràpida.
El secret de Karlos Arguiñano
De trucs, hi ha mil a banda del vinagre. Un d'aquests el mostra Karlos Arguiñano en un vídeo a TikTok on explica com fer els ous ferrats perfectes. I el secret és, bàsicament, l'aigua que contenen els ous, que fa que la clara quedi molt oberta quan el tirem a la paella amb oli escalfat. Com la podem treure? L'Arguiñano explica que s'ha de posar una escumadora a sobre d'un plat i dipositar-hi l'ou a sobre. Els forats de l'utensili permetran que l'aigua que li sobra a l'ou caigui al plat. Amb l'oli ben calent a la paella, tirem l'ou que tenim sobre l'escumadora i el deixem cuinar. Així, quedarà molt més recollit i estètic.