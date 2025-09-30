Consells per triar els ous més frescs i barats del supermercat

Quan anem al supermercat a comprar ous, la majoria no ens fixem en la procedència, els números que tenen estampats o la procedència, però la realitat és que els ous són un producte molt variat que, depèn del tipus de dieta que vulguis dur així com del que et vulguis gastar en la compra, seran d'un tipus o un altre. Per triar sempre la millor i més barata opció del supermercat, et deixen un parell de consells que t'ajudaran.
Com triar els ous més frescs?
El tipus d'ous que compres pot ser de dues categories, la A i la B, tot i que només es pot comprar la primera, ja que és la destinada a la venda directa al públic. Tenen la closca neta, sense esquerdes i en bon estat. Els de categoria B són per a ús industrial i solen tenir petites imperfeccions.
També és important saber què signifiquen el codi que tenen imprès en la closca. És el codi de cria i revela en quines condicions ha estat criada la gallina. Es pot saber fixant-se en el primer dígit del codi: si és un 0, són de producció ecològica; si és un 1, de gallines criades en llibertat; si és un 2, són gallines criades a terra i en interiors; i el 3 indica que són de gallines criades en gàbies.
Els tipus 0 i 1 solen associar-se a una millor qualitat de vida per a l’animal, i sovint tenen també millor sabor i textura, tot i que això no sempre suposa una gran diferència nutricional.
Un altre truc per triar els ous més frescs és mirar la data de consum, com és llunyana, millor. Els ous no haurien de superar els 28 dies des del dia de la posta. I tot i que poden consumir-se uns dies més tard si han estat ben conservats, el millor és no arriscar-se.