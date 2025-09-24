És bo menjar ous a la nit?: els beneficis d'incloure'ls en el teu sopar

Els ous de gallina són un aliment molt ric en nutrients que no aporten massa energia ni greixos saturats, però sí que són rics en proteïnes, vitamines i minerals. Aquestes característiques els converteix en un aliment que es pot incloure diverses vegades a la setmana, inclús en hores del dia com, el sopar, en què el menjar ha de ser lleuger per ajudar a la digestió durant la nit.
Beneficis d'incloure ous en el sopar
Entre els nombrosos beneficis de menjar ous a la nit, un d'ells i el més pràctic, és que és un aliment que sadolla la gana ràpidament i, com es pot cuinar de diferents formes, és un sopar ideal per no anar a dormir molt tip.
A més, els ous ajuden a regular el nivell de sucre en la sang durant la nit, quan fem la digestió, regulant així la glucosa i, per tant, també l'hormona de l'estrès. Com és un aliment molt nutritiu i ric en proteïnes, és ideal per consumir a la nit, perquè ajuda la hidratació i a controlar les ingestes de greix del cos.
És cert que els ous tenen una quantitat elevada de colesterol, motiu pel qual fa uns anys es recomanava precaució en el consum d’ous. Anys després, s’ha comprovat que el colesterol dels ous no fa augmentar el colesterol sanguini de les persones, ja que promou el colesterol bo; per això, es pot consumir fins a un ou al dia sense cap problema per a la salut.
Es poden incloure en gairebé totes les dietes de totes les edats i es recomana un consum d’unes 3-4 vegades la setmana per tal de variar dins del grup d’aliments proteics, entre els quals també es troben els llegums, la carn i el peix.