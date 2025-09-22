Aquest tipus de menjar perjudica la memòria segons un estudi

Freqüentment, sentim que una bona dieta és essencial pel bon funcionament del nostre cervell. Una alimentació variada i saludable és clau per mantenir les nostres connexions neuronals actives i en bon funcionament. Encara que açò pugui semblar-nos més una creença que una realitat, els estudis científics ja han demostrat que és veritat i, de fet, dur una dieta equilibrada és més important del que pensem.
Els greixos i la pèrdua de memòria
Un estudi d'un grup d'investigadors de la Universitat de Califòrnia demostra que el menjar porqueria afecta la capacitat cerebral i, en concret, a la memòria provocant un risc d'alteració o disfunció cognitiva si es consumeix en grans quantitats i freqüentment.
La investigació, publicada en la revista Neuron, han observat que l'abús en la dieta dels greixos genera hiperactivitat en un tipus de neurones de l'hipocamp, les interneurones CCK, i això afecta negativament l'activitat cerebral que té a veure amb la memòria.
"Sabíem que la dieta i el metabolisme podien afectar la salut del cervell, però no esperàvem trobar un grup tan específic i vulnerable de cèl·lules cerebrals, en l'hipocamp, que fossin alterades directament per l'exposició a una dieta alta en greixos a curt termini", assegura Joan Song, una de les investigadores de l'estudi.
La sorpresa ha sigut que els efectes que té a escala cerebral aquest tipus de menjar són a curt termini, segons han pogut confirmar després de fer proves en ratolins. Per tant, tot i que els efectes més extrems com la pèrdua de memòria podrien donar-se a causa d'un abús en la dieta dels greixos, la realitat és que els primers senyals de degeneració cognitiva es donen només uns dies després de la ingesta de menjar porqueria.
Els resultats han demostrat que el menjar porqueria reconfigura el nucli de la memòria cerebral, la qual cosa comporta pèrdua de memòria a llarg termini. A més, amb aquesta investigació es confirma la importància de dur una dieta saludable pel funcionament correcte del cervell.