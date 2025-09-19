És millor dutxar-se a la nit o al matí?: les diferències psicològiques segons els experts

Hi ha dos tipus de persones en el món: les que prefereixen dutxar-se al matí i les que ho fan a la nit. Aquest és un gran debat que té pros i contres i que depèn del tipus de persona, però la realitat és que va més enllà. Dutxar-se al matí o a la nit defineix en gran manera els trets característics de la teva personalitat, segons explica un estudi de la Fundación Universidad Castilla-La Mancha.
La higiene personal i els hàbits que es té amb relació a aquesta diuen molt d'un mateix i, no només té l'objectiu d'estar net i polit, sinó que va més enllà i implica motius psicològics. Per tant, és normal preguntar-se si, realment, hi ha diferències entre dutxar-se a la nit o al matí.
Com són les persones que es dutxen a la nit?
Triar la nit com a moment ideal per dutxar-se té molt a veure amb les capacitats reflexives d'una persona, perquè s'associa la dutxa a la nit a una tècnica d'alliberació d'estrès acumulat durant el dia i de relaxació abans d'anar a dormir. Els experts expliquen que és un hàbit vinculat a persones més introspectives i organitzades que valoren la pau i l’autocura i consideren la dutxa nocturna com un ritual de relaxació.
L’anàlisi psicològica revela que aquestes persones solen tenir un grau alt de responsabilitat i d'introspecció que practiquen en la seva rutina a través d'accions marcades que persegueixen un objectiu i l'aconsegueixen. De fet, no és només una cosa personal, dutxar-se a la nit també té beneficis científicament estudiats, com pot ser la millora de la qualitat del son o l'eliminació de cèl·lules mortes acumulades durant el dia.
L’aigua temperada afavoreix la relaxació muscular i redueix els nivells d’estrès, preparant el cos per anar a dormir.
I les que prefereixen dutxar-se al matí?
Les persones que es dutxen al matí busquen objectius diferents de la dutxa nocturna, de fet, es dutxen com una tècnica d'activació del cos per començar el dia amb energia. Aquests tipus de persones valoren l’eficiència i solen ser més extravertides.
La dutxa al matí s’associa amb un major grau de productivitat, però açò no és ni millor ni pitjor que la dutxa nocturna, de fet, els experts assenyalen que la millor elecció depèn de factors individuals que tenen a veure amb rutines, preferències o temps de què es disposa.