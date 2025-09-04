Adeu a la dutxa tradicional: així és la proposta italiana que triomfa al bany

El bany ha passat de ser un espai merament funcional a convertir-se en una de les estances més curades de la casa. Cada cop són més les persones que busquen un espai que uneixi l'estètica amb la comoditat, però que també mantingui l'accessibilitat. Davant aquesta triple demanda, ha sorgit una alternativa a la dutxa tradicional que cada cop guanya més pes: la dutxa italiana.
Es tracta d'un concepte que triomfa entre interioristes i particulars que busquen modernitzar el bany. Amb un disseny arran de terra i sense barreres visuals, es vol guanyar amplitud mentre que també transmet un efecte de continuïtat que transforma la percepció de l'espai. Així doncs, s'elimina la mampara o les cortines, i es deixa un espai sense objectes, mentre que els peus toquen a terra com si fos qualsevol altra part de la llar.
Beneficis de la dutxa italiana
Però més enllà de la part visual, el principal motiu de l'auge de les dutxes italianes és la resposta a les necessitats pràctiques i quotidianes. Aquesta proposta presenta una facilitat en el manteniment, mentre que també garanteix l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, de mica en mica sembla que desbanca el plat de dutxa tradicional.
La dutxa italiana sembla que no és només una moda passatgera. El seu disseny accessible i adaptable encaixa amb la filosofia de projectar banys que acompanyin a llarg termini les necessitats dels qui els usen. Per això, tant si és una reforma integral com un projecte nou, cada cop més llars opten per aquesta alternativa al plat de dutxa tradicional.
Murs d'ombra, una altra alternativa
La mampara genera taques contínues de sabó, calç i la condensació constant obliguen a fer-hi un manteniment meticulós. A conseqüència d'això, en els darrers temps també ha guanyat força una alternativa. És poc coneguda, però resol el problema de la brutícia i el manteniment. La solució implica eliminar els vidres i les portes que generen brutícia, i substituir-los per murs.
Els murs d’obra creen una barrera natural que evita esquitxades i dona continuïtat al disseny del bany. S'acostumen a alçar per l'altura de la cintura, de manera que compleixen la funció d'evitar que l'aigua s'escapi per l'espai. Com a beneficis, els murs permeten guanyar llum i amplitud visual, amb l’únic risc que l’aigua pugui escapar més fàcilment. També hi ha separadors decoratius no permanents, que imiten la funció dels murs sense haver de fer obra, aportant un toc minimalista però menys resistent al pas del temps.