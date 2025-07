Aquesta és la temperatura i la durada de la dutxa ideals per tenir una pell sana

Civilitzacions com la romana van desenvolupar tota mena d’invents i construccions per incorporar la higiene a la seva vida diària. Les termes romanes en són el millor exemple. Encara avui dia les podem visitar i meravellar-nos amb aquests espais dissenyats fa més dos mil anys i alguns que es troben en estat de perfecta conservació perquè han estat restaurats darrerament.

L'aigua i en concret l'aigua de la dutxa és, probablement, la rutina més essencial de la nostra higiene, però aquesta pràctica acostuma a variar en funció de la temperatura. Molta gent, per exemple, pren dutxes d’aigua calenta a l’hivern per entrar en calor. I també hi ha qui continua amb aquest costum durant tot l'any, fins i tot a l'estiu amb els mesos de més calor.

La millor temperatura per a la dutxa

Els dermatòlegs no creuen que aquesta sigui la millor opció si ens preocupem per la salut de la nostra pell. Segons l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), l'ideal és l'aigua tèbia i no dutxar-se més d'una vegada al dia, ja que això augmentaria la deshidratació de la pell. I és que la pell perd el 25% de la hidratació natural durant la dutxa.

Els especialistes argumenten que una temperatura elevada de l'aigua provoca que la pell perdi la seva funció de barrera natural tornant-se seca i irritable. Per tant, si perjudiquem aquesta barrera afavorim la humitat i, en conseqüència, els al·lergògens i irritants entren en acció desencadenant pell seca, erupcions i vermellors.

La durada de la dutxa

Evitar rentats excessius i no utilitzar productes agressius per a la rentada de cara i cos també és un factor. Altres elements que hem de tenir en compte és que podem empitjorar l'estat de la pell, sobretot el d'aquelles delicades, si no fem servir locions o cremes hidratants després de dutxar-nos.

La durada de la dutxa també és un factor que afecta la teva pell. El més recomanable és que les dutxes siguin curtes per reduir l'assecament de la pell. L'Organització Mundial de la Salut (OMS), de fet, aconsella que no s'allarguin més de quatre minuts perquè considera que són més que suficients per garantir la higiene, preservar la pell i mantenir un criteri ecològic d'estalvi de l'aigua.

L'OMS també recomana utilitzar un sabó de pH neutre i fins i tot ens aconsella una petita guia d'una dutxa ideal, que seria així: