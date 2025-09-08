Tres trucs perquè els ous durs et surtin rodons

Els ous durs són un aliment d'allò més versàtil. Es poden fer servir per amanides, ous farcits o posar-los com a complement a un plat de carn o peix. Tot i això, aconseguir fer-los bé pot resultar més difícil del que sembla: si la cocció no és correcte, és fàcil que es trenquin o no quedin perfectes. El xef David Guibert ha compartit tres trucs perquè surtin rodons.
Segons explica Guibert en un vídeo a Instagram, el primer que cal fer és un petit forat a la part de baix de l'ou. Aquesta pràctica, que poca gent segueix, permet que surti aire durant la cocció i l'interior es conservi de millor manera. A continuació, cal posar sal i vinagre en una olla amb aigua. La sal i el vinagre ajuden a donar sabor i, en cas que la closca s'esquerdi, eviten que la clara es dispersi per tota l'aigua.
El tercer pas serveix per intentar prevenir el xoc tèrmic. Per això, els ous s'han de submergir quan l'aigua de l'olla comenci a formar petites bombolles, just abans de l'ebullició intensa. Si l'aigua bull massa fort, els ous tendeixen a copejar el fons i les parets de l'olla, cosa que augmenta el risc de trencament.
El temps de cocció varia segons el punt desitjat del rovell, entre 6 i 10 minuts. Un cop finalitzada la cocció, és fonamental refredar els ous ràpidament. El xef recomana introduir-los en un bol amb gel abundant i deixar que l'aigua romangui molt freda durant almenys 5 minuts. Això ajuda a fer que la closca surti millor i atura la cocció.
Quants ous es poden menjar a la setmana?
Un estudi publicat a la revista European Journal of Clinical Nutrition i dut a terme per investigadors de la Universitat de Navarra, entre ells Miguel A. Martínez González i Estefanía Toledo, arriba a una conclusió important: el consum de fins a quatre ous a la setmana és saludable per al cor. Aquesta recomanació es basa en l'anàlisi de les dades disponibles, que no han mostrat cap evidència sòlida que associï el consum moderat d'ous amb un augment del risc de malalties cardiovasculars.
Tot i que la recomanació general és de fins a quatre ous per setmana, també s'ha estudiat la possibilitat de consumir-ne diàriament. Els resultats d'aquestes investigacions han mostrat que ingerir un ou al dia de mitjana no s'associa amb un major risc de malaltia cardiovascular en la major part de la població. No obstant això, hi ha excepcions. En el cas dels diabètics, especialment als Estats Units, els estudis han mostrat una possible associació amb un augment del risc d'insuficiència cardíaca.