Dieta mediterrània: com adaptar-la per a majors de 50 anys

La dieta mediterrània és un model alimentari que ha estat reconegut per la comunitat científica internacional com un patró alimentari i un estil de vida dels més saludables, equilibrats i sostenibles del món. Basada en els hàbits alimentaris tradicionals de les cultures que rodegen la Mediterrània, aquesta dieta fa èmfasi en els vegetals, les fruites, els cereals integrals, les llavors, els fruits secs, el peix i l’oli d’oliva.
A més, limita els sucres afegits, els carbohidrats refinats i els aliments ultraprocessats. Els seus beneficis són amplis, des de la millora de la salut cardiovascular fins a una millor gestió del pes i la protecció cerebral. A més, un grup d'investigadors internacionals han descobert que una alta adherència a la dieta mediterrània redueix un 6% el risc de desenvolupar algun càncer relacionat amb l'obesitat.
Si bé, en la població gran, a partir dels 50 anys, convé modificar algunes pautes alimentàries per adaptar-se a les noves necessitats de l'organisme. En aquest sentit, un estudi de la Universitat d'Alacant explica com fer aquesta adaptació i destaca els beneficis també pel que fa a l'adherència.
Consells per menjar bé a partir dels 50 anys
Tal com apunta la Generalitat de Catalunya, la dieta mediterrània es caracteritza per fonamentar-se en la trilogia històrica i cultural del blat, la vinya, l'olivera i l’activitat física moderada. Això no varia a partir dels 50 anys, però sí que s'han de reforçar alguns apartats.
El primer és augmentar el consum de proteïnes de fàcil digestió com peix, pollastre, ous i llegums. És clau per contrarrestar la pèrdua de massa muscular amb l'envelliment. Ara bé, cal evitar un excés de carns vermelles i prioritzar fonts de proteïna amb un menor contingut gras.
També és important controlar el consum de sal, ja que la hipertensió arterial és comuna en la tercera edat; alhora que augmentar el consum de fibra per prevenir el restrenyiment. Aquí entren els cereals integrals, les fruites amb pell i verdures riques en fibra com espinacs, carxofes i pastanagues.
Finalment, per prevenir l’osteoporosi, s’han d’incloure làctics baixos en greix, ametlles, bròquil i peixos petits amb espines, com sardines en conserva. I, per acabar, distribuir els àpats en porcions més petites i freqüents per digestions pesades i mantenir un nivell d’energia constant.