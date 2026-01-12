L’edifici Estel inicia una nova etapa amb Honest Greens

Hi ha espais que ja tenen història abans fins i tot que hi tornis a entrar. Estel n’era un. Catorze anys tancat. Un gegant silenciós al mig de l’Eixample. Una icona de Francesc Mitjans Miró que ara es desperta amb una energia diferent. Honest Greens en forma part del nou capítol.
Un clàssic de Barcelona que torna a agafar vida
Durant anys, Estel va ser un dels edificis buits més comentats del barri. Ara torna com a punt de trobada i com a petit motor del dia a dia. Un lloc pensat per sumar talent, idees i moviment. Un espai que connecta de forma natural amb la manera com Honest Greens viu la ciutat.
Mediterranean food amb ADN local
Honest Greens arriba a Estel amb la mateixa intenció de sempre. Real Food feta amb calma i pensada per al ritme real de cada dia. Plats plens de verdures, grans, herbes fresques i proteïnes cuinades amb cura. Un estil mediterrani que se sent proper, lleuger i amb molt sentit.
Un lloc que funciona tant per dies accelerats com per dinars llargs o estones per desconnectar.
Un espai per al barri
Estel torna a obrir i es converteix en un lloc per a qui viu o treballa a l’Eixample. Un espai que se sent natural. Un racó on parar, demanar alguna cosa fresca, quedar-s’hi una estona o seguir el dia.
Honest Greens porta la seva manera d’entendre la healthy food a un edifici molt lligat a la ciutat. Ho fa sense soroll i sense grans gestos. Només amb proximitat i un ambient que convida a afluixar el ritme.
Un edifici que torna a respirar
Del toc modernista a la calidesa de l’arquitectura actual. Estel s’hi suma. I l’arribada d’Honest Greens hi afegeix un altre matís: una cuina mediterrània pensada per a la vida real.
Una obertura que no només torna a Barcelona un clàssic, sinó que el converteix en un nou lloc on menjar bé a Barcelona, quedar o començar el dia amb calma. Un espai ideal si busquem una cafeteria tranquil·la al barri o simplement un plat senzill, fresc i ben fet.
Barcelona l’estava esperant. Ara Estel torna a brillar.