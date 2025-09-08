El Meteocat activa l'alerta vermella i situa gairebé tot el país en perill per pluges

Perill màxim per pluges. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta vermella al sud del país davant l'episodi de precipitacions previst per aquest dilluns, mentre que l'avís en nivell taronja i groc se situa a pràcticament tot el país amb un total de 33 comarques afectades.
El primer avís, vigent des de primera hora del matí i fins al migdia, se situa en nivell vermell -grau cinc de sis- al Baix Camp i al Tarragonès. En nivell taronja també hi ha el Baix Penedès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà, mentre que en nivell groc se situen el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, la Segarra, el Bages, el Solsonès, el Berguedà i el Lluçanès.
A partir del migdia i fins al vespre, l'alerta es fa extensa. El nivell vermell se situa al Montsià i el Baix Ebre, mentre que la resta de les Terres de l'Ebre i també el Camp de Tarragona es mantenen en el nivell taronja. A la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà, Osona i el Lluçanès també s'activa el nivell taronja, mentre que el groc es queda en punts de la Catalunya Central i part de les comarques de Girona.
Ja entrats al vespre i durant la nit, l'avís per ruixats intensos va a la baixa, però encara es manté amb relativa força. El nivell vermell decau i el nivell taronja se situa encara al Montsià i el Baix Ebre, però també a la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
A escala general de Catalunya, el perill màxim de cinc sobre sis suposa la possible caiguda de quaranta litres d'aigua en només trenta minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs localment aniran acompanyats de tempesta i són possibles fenòmens de temps violent, sobretot mànegues o ratxes fortes de vent. A les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona també hi ha un avís per la possible acumulació de cent litres d'aigua en 24 hores.
Alerta també per dimarts
L'escenari es mantindrà durant bona part del dimarts, si bé el nivell d'alerta és inferior. En aquest cas, el grau de perill serà de quatre sobre sis i el color taronja només tenyeix el litoral des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. En tot cas, l'alerta se situarà, en nivell groc, a punts del Pirineu i Prepirineu durant la matinada, al litoral durant el matí, i a punts de la Catalunya Central i el Pirineu central durant la tarda.
Recomanacions davant pluges intenses
El Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.
A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.