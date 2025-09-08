El Meteocat emet una alerta per temps violent a nou comarques

El nou temporal de precipitacions ha arribat amb força al país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia advertit de possibles fenòmens de temps violent i ara ha emès precisament un doble avís per aquest motiu. Per ara, afecta un total de nou comarques, algunes d'elles en nivell vermell, i durant el dia es podria anar activant a altres punts.
El primer avís s'ha emès a l'Anoia i l'Alt Penedès en nivell vermell i el Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès i Alt Camp en nivell taronja fins prop de les 15 hores d'aquest dilluns. La segona alerta s'ha posat en marxa a Osona i la Selva en vermell i a la Garrotxa en nivell taronja i s'acaba pocs minuts després de les 15 hores.
El nivell de perill màxim és de sis sobre sis, la qual cosa suposa la possibilitat de pedra superior a dos centímetres i vents de més de 72 km/h. El Meteocat també informa que les tempestes poden anar acompanyades d'esclafits, tornados o mànegues.
Classes que acabaran abans d'hora
La Generalitat ha ordenat que els centres educatius de les comarques del Baix Ebre i el Montsià finalitzin l'horari escolar a les 14 hores d'aquest dilluns per l'alt risc de fortes pluges que es preveuen a la zona a primera hora de la tarda. Protecció Civil i Educació demanen als pares que recullin els seus fills abans, si poden, i gestionen l'avançament del transport escolar.
Alerta vermella per pluges
Cal recordar que el mateix Meteocat ha activat l'alerta vermella al sud del país davant l'episodi de precipitacions previst per aquest dilluns, mentre que l'avís en nivell taronja i groc se situa a pràcticament tot el país amb un total de 33 comarques afectades.
A escala general de Catalunya, el perill màxim de cinc sobre sis suposa la possible caiguda de quaranta litres d'aigua en només trenta minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs localment aniran acompanyats de tempesta i són possibles fenòmens de temps violent, sobretot mànegues o ratxes fortes de vent. A les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona també hi ha un avís per la possible acumulació de cent litres d'aigua en 24 hores.