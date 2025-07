Alertes per temps violent: quina diferència hi ha entre mànegues, esclafits i tornados?

El juliol del 2025 és un mes amb molta diversitat meteorològica. Va començar amb calor extrema i acabarà amb temperatures clarament per sota la mitjana. Entremig, dos episodis de precipitacions importants acompanyats de fenòmens de temps violent com pedregades, mànegues i esclafits. Ara bé, com es diferencien? El Meteocat ho aclareix.Tornados terrestres, mànegues marines

Els tornados i les mànegues són, al cap i a la fi, el mateix fenomen meteorològic. Ara bé, es diferencien segons la zona on es desenvolupen. En el primer cas sobre terra mentre que el segon sobre el mar. En el cas de les mànegues, a més, si no toquen l'aigua es denominen com a núvols d'embut o tubes.

Tant els tornados com les mànegues consisteixen en una columna d'aire en rotació que penja de la base d'un núvol de tempesta en forma de tuba i que genera un remolí violent en superfície.

L'element clau és aquesta rotació ciclònica que pot generar vents de fins a 500 quilòmetres per hora i, malgrat durar pocs minuts, provocar grans destrosses. De fet, la seva intensitat es mesura en l'escala de Fujita, entre IF0 (vents de 90 a 130 km/h) fins a IF5 (superiors a 315 km/h).

Aquests dies de tempestes hem estat veient alguns fenòmens meteorològics violents , PERÒ alerta que no tots són iguals!!!

🌪️ Tornados, mànegues marines i esclafits: t’ensenyem com diferenciar-los amb exemples reals a #Catalunya! 🧵 pic.twitter.com/axGYfI0pNo — Meteocat (@meteocat) July 25, 2025

A Catalunya, segons el Meteocat, es produeixen entre 5 i 6 tornados cada any i una vintena de tubes i mànegues. La majoria es produeixen entre agost i novembre i, en aquest sentit, va ser excepcional l'episodi del passat 12 de juliol quan se'n van registrar sis (des del 2000, només s'havien detectat vuit mànegues al juliol). Val a dir, que el 15% d'aquests fenòmens violents al mar toquen terra i, en conseqüència, es converteixen en tornados.

Els esclafits no tenen un moviment rotatori

A diferència de tornados i mànegues, l'esclafit no té un moviment rotatori, sinó que es tracta d'un fort corrent d'aire fred que baixa bruscament del núvol i, en topar amb la superfície, s'escampa de manera rectilínia.

Malgrat no girar ciclònicament, l'impacte també pot ser molt violent, com va passar el passat 12 de juliol al Bages. En aquest sentit, mentre que els tornados acostumen a afectar franges estretes i allargades, els esclafits causen desperfectes en àrees força més amples amb un patró de danys molt específic -per exemple en com arrenca els arbres de soca-rel-.

El Meteocat prepara després de cada episodi d’aquest tipus un informe que detalla la situació meteorològica i l’impacte del fenomen, per tal que els afectats ho puguin utilitzar per justificar els danys davant l’assegurança de la llar.