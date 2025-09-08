El peix mediterrani que pot provocar al·lucinacions com les de l'LSD

La salpa o salema és un peix de la mar Mediterrània que, tot i que no s'utilitza en la dieta, sí que es ven per ser cuinat en les peixateries o mercats. La curiositat d'aquest peix no és el seu sabor o el seu color platejat, sinó el que guarda a dins. Les seves vísceres contenen substàncies que, en ser consumides, provoquen al·lucinacions semblants a les de l'LSD.
Així ho explica al seu perfil d'Instagram l'expert en biologia marina @gastro.bio. Al vídeo, explica que aquests efectes es deuen a l'alimentació que té la salpa, que es basa en fulles de posidònia oceànica, una planta marina que només creix a la Mediterrània.
Sobre la posidònia habiten unes microalgues epífites que, en determinades èpoques de l'any, produeixen toxines. Quan la salpa menja posidònia, ingereix aquestes toxines al seu organisme, que s'acumulen, especialment, al fetge i les vísceres. Tot i que el cervell i la carn de la salpa també contenen toxines, però en nivells molts baixos que no produeixen cap efecte secundari. De fet, el mateix perfil explica que és un tipus de peix que es consumia en l'època romana "amb finalitats recreatives".
Per aquest motiu, si es cuina i es menja la salpa sense retirar aquestes parts del seu cos, es podrien produir al·lucinacions o altres trastorns del sistema nerviós a qui el consumeix. Entre la primavera i la tardor és quan aquest peix més s'alimenta d'aquestes algues i, per tant, és quan més casos s'han registrat d'efectes al·lucinògens per la ingesta de salpa o salema.
El vídeo no ha deixat indiferent a ningú, de fet, un usuari ha hagut de deixar clar que aquests efectes al·lucinògens no són satisfactoris "com podrien ser els de l'LSD" sinó que pots viure "un episodi anguniant de deliri que pot durar més de 36 hores".