La funda de les maletes que ningú utilitza i serveix per guardar la roba bruta

Ara que arriben les vacances tornen a sortir dels armaris les maletes. Hi ha trucs per donar i per vendre sobre com optimitzar-ne l'espai: des de com plegar la roba, a on posar les sabates o les bosses d'aire comprimit. Però també hi ha zones de les maletes que no s'aprofiten perquè tenen funcions desconegudes.

L'últim exemple l'han revelat dos bessons que són populars a xarxes pels seus vídeos de viatges. En un dels darrers expliquen que han descobert perquè serveix la funda de la part de baix de les maletes. Tot i que molts pensin que és un tema estètic, la cremallera que tenen la majoria, demostra que són útils per guardar la roba bruta.

Tal com es veu al vídeo, sota la funda hi ha un espai prou gran per a posar-hi tant roba bruta, com fins i tot sabates. Aquesta funció "desconeguda" és sobretot útil pels viatges de tornada, quan la roba bruta s'acumula i es vol mantenir separada d'aquella que segueix neta.

Enrotllar la roba

Un altre truc que s'ha popularitzat darrerament, en aquest cas per guanyar espai amb la roba és el d'enrotllar-la. Aquest recurs cal fer-lo havent plegat la roba prèviament. Si es fa així, es minimitzen les arrugues i permet mantenir la maleta organitzada, ja que d'una primera ullada es pot localitzar una peça concreta i treure-la, en comptes de buscar-la en piles de roba remenant-ne tot el contingut. Aquest és el mètode que utilitzen el 63% dels 9.000 enquestats per l'agència de viatges eDreams.

Les alternatives són posar-se diverses capes de roba a sobre utilitzar bosses de buit, o comprar una bossa de plàstic extra a les botigues de l'aeroport. Precisament les bosses de buit han guanyat pes en els darrers temps, però són un remei que costa diners, mentre que enrotllar roba, tot i ser cassolà, sempre serà de franc.