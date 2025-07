No llencis l’aigua amb què bulls l’arròs: té nutrients que pots aprofitar

Tirar l'aigua amb què s'ha bullit l'arròs és una rutina que molta gent fa pràcticament sense pensar. Poca gent que pensa que aquell líquid pugui reaprofitar-se per altres pràctiques culinàries, però el cert és que sí. Té múltiples propietats que el converteixen en un ingredient d'allò més útil.

De fet, l’aigua resultant de bullir arròs conté aproximadament un 7% dels nutrients originals del gra, incloent-hi vitamines del grup B, ferro, potassi i magnesi. Els estudis nutricionals assenyalen que una tassa d’aigua d’arròs aporta minerals beneficiosos sense gairebé calories.

Un dels usos més conegut per aquest líquid és per espessir sopes. L’aigua d’arròs funciona com un espessidor natural que aporta textura a sopes i guisats. Afegida durant la cocció proporciona consistència sense necessitat d’utilitzar farines o fècules addicionals.

Però també es pot fer servir com a complement en la preparació d'alguna salsa. Proporciona una textura sedosa i ajuda a integrar els sabors de forma més homogènia. Aquest truc és especialment útil per aconseguir emulsions estables sense afegir massa oli.

Finalment, també es pot servir per potenciar la fermentació de masses - per exemple bunyols de bacallà -, elaborar sopes - com la d'all - o preparar farinetes de civada tradicional, com els cereals, sense la necessitat d'afegir-hi llet.