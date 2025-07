Retiren gairebé 4.000 unitats d'una fregidora d'aire molt popular

Alerta important per als usuaris de la fregidora d'aire, un dels electrodomèstics que s'ha posat més de moda en els últims temps. Concretament, qui hauria de prestar especial atenció al seu aparell són els clients de la marca Cecotec. I és que l'empresa ha comunicat la retirada de prop de 4.000 unitats després que s'hagi detectat una fuga de corrent en un dels exemplars.

La decisió es pren després que l'autoritat de vigilància alemanya hagi emès una notificació a través del sistema europeu d'alertes ràpides. Una de les unitats presentava aquesta fuga de corrent, motiu pel qual Cecotec ha preferit retirar un lot específic que contenia 3.860 unitats. El model afectat és la fregidora d'aire Cecofry Píxel 2500 Touch amb referència 04982.

Cecotec remarca que la fallada no ha estat confirmada i que no comparteix les conclusions de l'informe que ha emès l'autoritat alemanya. En tot cas, la companyia defensa que ha optat per actuar "de forma diligent, responsable i compromesa" amb la seguretat dels clients, motiu pel qual ha suspès de manera preventiva la venda d'aquest lot. Per altra banda, l'empresa també ha explicat que els consumidors afectats poden demanar la substitució per un altre model similar mentre s'aclareixin els fets.

Un dels models de fregidora d'aire més venuts

Des del seu llançament a mitjans del 2023, s'han venut més de 47.000 unitats d'aquest model, amb 92 incidències registrades, cap de les quals coincideix amb el defecte indicat, tal com ha explicat l'empresa. Això representa una taxa d'incidència del 0,19%, "molt per sota dels estàndards habituals del sector".

La companyia ha destacat que ha promogut assajos independents en laboratoris "acreditats i de renom" per ratificar que el producte és "completament segur i compleix amb tots els estàndards de qualitat exigits". "Un d'aquests estudis ja ha confirmat que el producte funciona correctament i no presenta cap risc per al consumidor", ha afegit Cecotec.

Com sol·licitar el canvi de fregidora d'aire?

Cecotec ha habilitat un apartat al seu web oficial perquè qualsevol consumidor que hagi adquirit una Cecofry Píxel 2500 Touch, sigui en la botiga en línia o física, o a través de tercers, pugui comprovar si la seva unitat pertany al lot afectat introduint simplement el número de sèrie de l'article.

Si fos així, podrà sol·licitar un reemplaçament gratuït. A més, s'ha disposat una línia d'atenció telefònica específica (960628191) per resoldre dubtes i facilitar el procés.