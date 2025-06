No és aire: què hi ha realment dins de les bosses de patates fregides?

És una escena comuna que tots hem experimentat: arribem a casa amb una bossa de patates fregides, l'obrim amb l'apetit de gom a gom i… ens trobem que la meitat de la bossa està plena d'aire. “Quina estafa!”, pensem. Però, realment estem sent enganyats? La resposta, encara que sorprenent, és que no.

Malgrat la creença popular, l'aire dins de les bosses de patates fregides no és un truc de màrqueting ni una manera de reduir el contingut del paquet. En realitat, es tracta d'una estratègia ben pensada per protegir el producte, tal com explica Mario Sánchez, tecnòleg d'aliments i divulgador. “El que trobem dins de molts productes alimentaris és el que es coneix com a atmosfera protectora o modificada. En el cas de les patates fregides, la indústria utilitza una concentració elevada de nitrogen, ja que l'oxigen pot fer que els greixos facin malbé el gust i la qualitat del producte”.

Per què nitrogen i no aire?

El nitrogen, a diferència de l'oxigen, no afavoreix el procés d'oxidació, la qual cosa ajuda a evitar que les patates fregides perdin frescor i sabor ràpidament. Aquest gas actua com un escut, mantenint la qualitat de les patates i assegurant que arribin a les nostres mans en les millors condicions possibles.

A més de la protecció, l'ús de nitrogen té un component físic important: evita que les patates es trenquin durant el transport. Com destaca Sánchez, l'atmosfera no sols té una fi de conservació, sinó que també ajuda al fet que el producte no es faci xixines. Així, quan obrim la bossa, no sols ens trobem amb un respir d'aire, sinó amb la seguretat que les patates arribaran intactes fins al nostre plat.

Això significa que els productors ens estan enganyant?

No. La quantitat de patates fregides que trobem en la bossa és la que se'ns indica en l'etiqueta, el pes net del producte és correcte, i la "bossa d'aire" no és més que una part del procés de conservació. En cap moment els productors estan reduint la quantitat de producte que realment estem comprant.

És més, aquests gasos no tenen un impacte negatiu en el sabor, i si en algun moment les patates semblen estar massa inflades o el seu sabor és menys intens, n'hi ha prou amb deixar que el producte reposi uns minuts fora de l'envàs. Això permet que el nitrogen es dissipi i les patates tornin a respirar, millorant lleugerament el seu sabor.

L'atmosfera protectora: més enllà de les patates fregides

Aquest tipus d'atmosfera protectora no sols s'usa en patates fregides, sinó també en altres productes, com a amanides envasades, fruita seca i carns processades. La clau està en la composició del producte. Alguns aliments requereixen major presència d'oxigen, com les carns vermelles, per a mantenir el seu color atractiu, mentre que uns altres, com les patates fregides, necessiten mantenir aquest segell de frescor i sabor intacte sense els efectes de l'oxigen.

La pròxima vegada que obris una bossa de patates fregides, ja no pensaràs que t'estan estafant, veritat? Al contrari, ara sabràs que tot aquest espai buit és el resultat d'una estratègia dissenyada per a conservar la qualitat i la frescor del producte. Així que, no hi ha enganys ni tims en el món de les patates fregides; només un bon ús de la ciència alimentària per a oferir un producte en el seu millor estat.