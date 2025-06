Cous les patates dins una bossa de plàstic? Alliberen unes substàncies perilloses

Un estudi recent de la Universitat d'Almeria ha revelat una troballa sorprenent sobre un aliment bàsic de la dieta diària: les patates. Concretament, l'anàlisi s'ha centrat en les populars patates envasades que es cuinen directament al microones, una pràctica cada cop més habitual. Però, què passa realment amb aquestes patates quan les cuinem dins de la bossa de plàstic?

Els investigadors, liderats pel doctor Francisco José Díaz Galiano, han fet una investigació a fons per estudiar què succeeix quan aquests envasos plàstics es posen en contacte amb els aliments durant el procés de cocció. El resultat és clar: durant la cocció, certs compostos químics del plàstic poden transferir-se a les patates, i aquestes substàncies són desconegudes en gran part pel públic general.

El microones, un gran aliat i alhora un perill

Un dels grans atractius de les patates envasades per al microones és la comoditat: en pocs minuts, tenim un plat llest per consumir. Però, darrere d’aquesta comoditat, els experts han descobert que el plàstic utilitzat en els envasos pot transferir substàncies als aliments durant el procés de cocció. Com explica el doctor Díaz Galiano, aquests compostos no són immediatament visibles ni detectables, però poden tenir implicacions a llarg termini per a la salut.

El seu estudi, publicat a la revista Food Chemistry, ha analitzat què succeeix quan s'escalfen les patates en aquests envasos plàstics, utilitzant diverses tècniques analítiques avançades. Amb l’ajuda d'un simulant que imita les condicions d'interacció entre els aliments i el plàstic, els investigadors han pogut identificar un compost format per dues molècules, una d'elles provenint de la maltosa, un sucre que es genera en la cocció d'aliments, i l'altra d'una substància sintètica encara no identificada. Aquest compost es forma directament durant la cocció i, tot i que els experts saben com es crea, els efectes sobre la salut segueixen sent un misteri.

El perill invisible: l'impacte dels plàstics en els aliments

Segons el doctor Nicolás Olea, expert en salut ambiental i investigació de productes químics, el perill principal rau en el fet que aquestes substàncies químiques poden estar presentes en diversos aliments que es cuinen envasats en plàstic, no només a les patates. La transferència de compostos químics del plàstic als aliments és un tema que ha estat objecte d’investigacions prèvies, i la preocupació és que aquests compostos podrien tenir efectes adversos a llarg termini.

En el cas de les patates, el problema es veu agreujat pel fet que la cocció en microones accelera la transferència de substàncies del plàstic. En particular, els compostos provinents del plàstic podrien alterar la composició química de l'aliment, creant nous compostos que els consumidors no poden identificar fàcilment i que encara no han estat estudiats de manera exhaustiva per saber els seus efectes sobre la salut.

Mites i veritats sobre els envasos per a microones

Tot i que la majoria dels envasos plàstics que utilitzem estan dissenyats per ser segurs en temperatures elevades, molts estudis han demostrat que no tots els plàstics són iguals quan es tracta d'escalfar-los. Els plàstics més comuns poden contenir substàncies que, en escalfar-se, poden desprendre’s i migrar als aliments, una pràctica que preocupa a experts en salut pública.

Aquesta investigació posa en relleu la importància d’escollir bé els envasos quan cuinem al microones. Si bé hi ha solucions per mitigar els riscos, com els envasos especialment dissenyats per suportar temperatures altes sense migrar compostos nocius, cal ser conscient de quins materials s’utilitzen en els productes d'ús domèstic.

Els pròxims passos en la investigació

L'objectiu ara és seguir investigant per esbrinar els possibles efectes d’aquestes substàncies en la salut humana, tant "in vitro" com "in vivo". Els científics també volen analitzar altres tipus d'aliments que es cuinen envasats en plàstic per determinar si els compostos descoberts són presents també en altres productes de consum diari.