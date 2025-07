La funció oculta de les claus del cotxe ideal per l'estiu

Sigui per anar a la segona residència, per desplaçar-se per algun indret de vacances o pel simple fet de tenir més temps lliure, l'estiu és un dels moments en què més es fa servir el cotxe. I amb això poden aparèixer els mals costums, però també algunes molèsties típiques dels mesos de calor: deixar el cotxe aparcat i, en tornar-hi, que et rebi un ambient roent a l'interior que ben bé podria semblar un forn.

La majoria dels cotxes han evolucionat en tecnologia, sistemes de frenada, ajudes a la conducció o aires condicionats més potents, però el problema persisteix a causa de les altes temperatures habituals en aquests mesos. Aquells dos minuts de fregir-se es passen tan malament sigui en un SUV de nova generació o en un Seat Marbella de fa 25 anys.

Per sort, les claus del cotxe no s'han quedat enrere. Les funcions més modernes incorporen la clau com a comprovant per fer l'arrencada sense contacte, o de poder obrir les portes sense el pany només de detectar que hi són a prop. A més, també tenen una funció oculta per a molts conductors, però que, precisament, pot ajudar a fer més còmode les altes temperatures de l'interior quan ha estat parat.

Així pots abaixar les finestretes del cotxe a distància

La majoria dels comandaments a distància de darrera generació incorporen aquesta funció. Per fer-ho cal activar el mecanisme, que pot variar segons el model de vehicle. Un dels més comuns, consisteix a prémer el botó d'obrir durant més de cinc segons per fer que, automàticament, baixin totes les finestretes del cotxe.

És molt útil per fer que baixin quan estem tornant després d'haver-lo deixat durant les hores centrals de calor per agilitzar que s'airegi abans no hi pugem. I a més pot fer-nos un cop de mà durant el dia a dia. Qui no s'ha deixat mai una finestreta oberta i ha hagut de tornar per tancar-la? Si poden baixar també poden fer-se pujar de la mateixa manera: clicant el botó durant cinc segons.