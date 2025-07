Consells per prevenir atacs asmàtics a l'estiu segons una experta

Les vies respiratòries de les persones asmàtiques són sensibles a diversos factors com el pol·len, els animals domèstics, l'exercici, la calor o, inclús, la contaminació en l'entorn.

Aquests desencadenants fan que les vies respiratòries s'inflamen o inflen, provocant símptomes com a tos, sibilàncies i ofec, característics dels atacs asmàtics.



Durant un atac, el múscul que envolta les vies respiratòries comença a contreure's i tibar-se, la qual cosa es coneix com a broncoconstricció.

Els fàrmacs o inhaladors, normalment, ajuden a reduir aquesta inflamació i a mantenir obertes les vies respiratòries. Però els atacs repetits poden causar cicatrius permanents i estrenyiment de les vies respiratòries.

Tres consells per previndre els atacs asmàtics

Les èpoques de canvis bruscos de temperatures o d'extrema calor, com és l'estiu, són el brou de cultiu ideal pels atacs asmàtics. Per aquest motiu, cal seguir un parell de consells i precaucions per evitar o previndre aquestes situacions, ja sigui mentre estàs de vacances en la platja, en el treball o en una festa major.

La doctora Alicia Padilla Galo, coordinadora de l'àrea d'Asma en la Societat Espanyola de Neumologia i Cirugia Toràcica (SEPAR), explica en una entrevista a Europa Press Salud una sèrie de recomanacions per previndre qualsevol imprevist asmàtic.

En primer lloc, s'ha d'evitar l'exposició prolongada a la calor extrema, sobretot en les hores en què més toca el Sol, al migdia i fins a les 18 h.

De la mateixa manera que s'ha d'evitar la calor, també s'ha de trobar espais amb aires condicionats que no tinguin temperatures massa baixes i que mantinguin els filtres nets.

A més, s'ha de mantindre una hidratació constant que ajudarà a una millor secreció dels bronquis.

La contaminació de l'aire en l'entorn

L'aire que ens envolta afecta molt el nostre sistema respiratori i, en el cas de les persones asmàtiques, les conseqüències són inclús més evidents.

La doctora Padilla recomana revisar la qualitat de l'aire sempre que es pugui i quan es vagi a realitzar qualsevol mena d'activitat a l'aire lliure.

L'experta remarca que, sobretot, s'han de mantindre i seguir les recomanacions dels professionals i els tractaments personalitzats durant tot l'any.

Símptomes d'alerta per a pacients amb asma

Si tens asma i comences a sentir alguns d'aquests símptomes, és recomanable que visites al teu metge o metgessa de capçalera per previndre qualsevol empitjorament.

Si s'incrementa la tos, es necessita el broncodilatador amb més freqüència, apareixen dificultats per a respirar o disminueix la tolerància a l'exercici, s'hauria de consultar un professional que pugui garantir el control clínic del tractament personalitzat.