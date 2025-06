Nova queixa de l'entitat de consumidors FACUA per reduflació, en aquest cas en els envasos de diverses patates de bossa. Marques com Ruffles, Lay's, Doritos i Cheetos han reduït la seva mida i aplicat un augment de preu en els últims temps, segons ha detectat l'entitat en una de les seves anàlisis recentment publicades.

Així, l'entitat apunta que els productes de la multinacional PepsiCo no només contenen una menor quantitat d'aperitius, sinó que el preu de l'envàs també ha augmentat fins al doble. Són exemples del que es coneix com a reduflació, una pràctica per la qual FACUA ha demanat al Ministeri de Consum un canvi en la regulació que obligui els fabricants a advertir dels canvis de format a l'etiquetatge.

Les pujades de preu de les patates de bossa

Segons l'estudi de FACUA, la pujada més extrema en els productes de PepsiCo és la dels Cheetos Gustosines, que s'han encarit un 44,8% per quilogram en els últims tres anys. Així, han passat de vendre's en un format de 96 grams el gener de 2022 a un de 75 grams el maig del 2025. Són 21 grams menys, mentre que l'increment de preu és de 19 cèntims, d'1,45 euros a 1,64 euros.

PepsiCo també ha aplicat dues modificacions a l'envàs en els últims tres anys pel que fa al format econòmic de les patates Ruffles amb sabor a pernil. El gener de 2022 el producte tenia 295 grams a un preu de 2,89 euros a Carrefour, mentre que al gener passava a 275 grams a un preu de 3,35 euros. Actualment, el paquet econòmic és de 243 grams a un preu de 2,99 euros. Des de 2022, 52 grams menys a deu cèntims més.

FACUA també ha detectat una reducció de l'envàs de Lay's al punt de sal. El paquet econòmic d'aquest aperitiu contenia 282 grams el gener de 2022 a un preu de 2,35 euros a Carrefour. El format actual té 248 grams a 2,69 euros més, la qual cosa es tradueix amb 34 grams menys i 34 cèntims més car.

Per últim, FACUA també ha detectat l'aplicació de la reduflació en el paquet econòmic de Doritos Tex-Mex. El format que anteriorment contenia 260 grams a un preu de 289 euros ara es comercialitza en un paquet de 225 grams a un preu de 2,99 euros. Altre cop, això implica que aquest paquet de patates ha perdut 35 grams i s'ha encarit deu cèntims.

Altres casos de reduflació al supermercat

FACUA ja ha posat de manifest en anàlisis anteriors la reduflació en altres productes d'alimentació. El febrer de 2023 va donar a conèixer una dotzena de productes en què els fabricants havien aprofitat un canvi de format per oferir menys quantitat a un preu més alt. El novembre de 2024 també va donar a conèixer nou dolços de Nadal en què els fabricants havien aplicat aquestes mateixes pràctiques.

L'associació reclama al Ministeri de Consum que promogui una modificació de la llei per obligar les empreses que utilitzen la reduflació a anunciar-la durant un llarg període de temps a l'etiquetatge del producte afectat. D'aquesta manera, els consumidors podran conèixer clarament com s'ha modificat l'envàs, el format o el preu d'aquests productes.