El truc definitiu per cuinar sardines a casa i que no faci pudor

Les sardines tenen moltes coses bones. Són fresques, gustoses, nutritives, barates i un dels plats estrella de cada estiu. A més a més, també són un dels aliments més recomanats pels experts i expertes per prevenir determinades malalties del cor, ja que contenen una gran quantitat d'omega 3. Fins aquí, tot són beneficis, però també tenen un gran inconvenient: si es fan a casa, fan molta pudor.

Avui, us expliquem un fàcil, ràpid i gustós mètode de preparació que us ajudarà a gaudir de les sardines sense haver de suportar la mala olor. En forma d'espeto, a la brasa, al forn, arrebossades, marinades... Hi ha moltes maneres de fer una sardina. Nosaltres apostem per fer-les rostides per desfer-nos de l'estupor. Amb aquesta recepta, les tindràs fetes en 10 minuts. Només et cal: una paella, paper de plata o de forn, sal, sardines i oli, si ho vols.

El primer que farem serà col·locar un tros de paper de plata o de forn a la paella. La mida ha de ser prou gran per cobrir-les senceres. Un cop tinguem això fet, hi afegirem, si volem, una mica d'oli i, a continuació, posarem les sardines. Han d'estar senceres, amb el cap, els budells i la cua. Després, hi afegirem la sal gruixuda que considerem oportuna i hi tornarem a tirar una mica d'oli. Novament, aquest pas és opcional, ja que el greix del peix blau ja acostuma a ser suficient.

A continuació, enrotllarem les sardines amb el paper de plata (o de forn) de tal manera que quedin com en un sobre i deixarem que es rosteixin a foc elevat durant aproximadament cinc minuts. Passada aquesta estona, donarem la volta al paquet i deixarem que es rosteixin per l'altra banda uns altres cinc minuts. I llestos. Fets tots els passos, ja podrem gaudir del plat sense preocupar-nos -ni notar- l'olor del peix.

Altres trucs per evitar la pudor de sardina: consells útils per no fer fugir els veïns

Tot i que són delicioses, les sardines tenen un gran inconvenient: la forta olor que deixen a la cuina i, sovint, per tot el pis. Però hi ha maneres d’atenuar o evitar aquest efecte tan molest. Aquí van alguns trucs casolans i efectius:

Ventilació abans de començar: obrir finestres i posar en marxa l'extractor abans de cuinar ajuda a renovar l’aire des del primer moment.

Paper de forn o de plata: cuinar les sardines embolicades, tal com explica la recepta, redueix moltíssim la dispersió d'olors. És un dels sistemes més nets i efectius.

Llimona i herbes aromàtiques: afegir unes rodanxes de llimona, una branca de julivert o una mica de farigola dins del paquet pot ajudar a neutralitzar part de la flaire forta.

Vinagre bullint al foc: mentre cuines, pots posar un cassó petit amb vinagre i aigua al foc baix. El vinagre absorbeix i neutralitza les olors fortes.

Netedat immediata: recollir i netejar paella, paper i superfícies tan bon punt acabis de cuinar evita que la pudor s'instal·li.

Al final, el secret és minimitzar l’impacte sense renunciar al gust. Les sardines són un luxe d’estiu, i si amb quatre detalls pots evitar que casa teva faci olor de port, millor que millor.