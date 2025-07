El gelat de festuc del xef Arnau París

Amb l'arribada de l'estiu també creixen les ganes de menjar aliments refrescants i bons. El gelat és un clar exemple, és l'ingredient estrella de l'estiu, sigui de postres per dinar o sopar o sigui per berenar. La facilitat amb la qual es menja fa que pugui menjar-se a cullerades estant assegut durant la sobretaula a cullerades, com passejar pel passeig marítim i cruspir-se'l a llepades. A més, la seva versatilitat de gustos, fa que es pugui menjar sol o acompanyat d'altres aliments o begudes, des d'un cafè fins a un croissant.

Per aquesta raó, el xef català Arnau París ha donat forma a un dels ingredients més de moda i nutritius: els festucs. Concretament, li ha donat forma de gelat i ha explicat pas per pas com fer un gelat de festuc de deu. Ho explica de tal manera que és molt fàcil de fer-lo a casa, sigui per gaudir amb la família o per sorprendre a tothom i portar una de les millors postres a un sopar amb amics.

Com fer-lo?

El primer que s'ha de fer és tenir l'ingredient elemental: els festucs, concretament per aquesta recepta es necessiten crus i torrats. Per al primer pas, cal que siguin torrats i hi hagi 70 grams, per tant, es poden comprar torrats o, si es tenen crus, simplement cal posar-los al forn una estona. Aquest fruit sec molt ric en nutrients s'ha de triturar i que quedin en trossets petits. Un cop han quedat esmicolats, es reserven un parell de culleradetes.

Un cop retirat el parell de cullerades dels festucs, cal afegir-hi 100 mil·lilitres de llet condensada i 50 grams de festuc cru sense triturar. Un cop dins de la batedora, cal triturar perquè quedi una barreja homogènia i cremosa dels tres ingredients. Ha de quedar una pasta cremosa i sòlida, però granulada pels festucs. Un cop s'aconsegueix el que serà la base del gelat, cal afegir-hi 30 mil·lilitres de llet i començar a batre de manera manual. L'addició de la llet, ha de permetre aconseguir una pasta més cremosa i ha de deixar de ser tan sòlida com ho era per convertir-se en una espècie de crema, ni molt liquida ni molt espessa.

El següent pas és muntar la nata, concretament, s'han d'utilitzar 250 mil·lilitres. Per muntar la nata com Déu mana, Arnau París recomana utilitzar un bol ben fred i una nata ben freda. Cal batre, sigui manualment o amb una batedora elèctrica i de seguida es muntarà.

Ja amb la nata muntada, cal fer la barreja amb la crema que s'havia fet amb els festucs i la llet condensada. També s'hi ha d'afegir el parell de cullerades de festuc esmicolat que s'havia reservat abans. Un cop es barreja es pot posar en un envàs de vidre, tapar-lo i ha d'anar directe al congelador, com a mínim hi ha de ser durant 12 hores. Un cop passin aquestes hores que es faran més llargues que de costum, el gelat ja estarà llest per ser servit i llepat o menjat a cullerades, en un sobretaula de dinar o per berenar mentre es passeja per davant la mar.